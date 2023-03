Le Japon et l’UNICEF contribuent à renforcer la livraison au dernier kilomètre des vaccins par un don d’équipements de chaîne du froid

Conakry, le 21 mars 2023 – Dans le cadre de son appui à la riposte contre la pandémie de la COVID-19, le Gouvernement du Japon, à travers l’UNICEF, a financé le projet : « Don d’urgence pour améliorer la chaîne du froid dans le cadre de la riposte contre la COVID-19 » qui a permis de mettre à disposition des équipements et du matériel pour renforcer la chaîne logistique de la vaccination en Guinée.

Ce projet, d’environ 1 million USD, a permis d’acquérir des équipements pour renforcer la chaîne de froid afin d’augmenter les capacités de stockage, d’améliorer la conservation et le transport des vaccins dans 89 structures sanitaires réparties dans six régions du pays, et de doter le niveau central d’équipements à ultra basse température. Ce matériel a été acheminé dans les régions de Conakry, Kindia, Boké, Mamou, Labé, Kankan et Faranah, en vue d’atteindre près de 2,5 millions de personnes.

« Le Japon croit que toute région et tout pays devraient avoir un accès équitable à des vaccins efficaces afin de combattre la pandémie de COVID-19 et les autres épidémies. Pour y parvenir, le Gouvernement du Japon a apporté une contribution financière jusqu’à un milliard cinq cent millions USD à l’initiative COVAX. 77 pays ont également bénéficié du don d’urgence pour délivrer les vaccins « au dernier kilomètre » par le transport et la conservation efficaces des vaccins, pour un montant de près de 160 millions USD. L’UNICEF est un partenaire important, avec qui nous continuerons à collaborer pour renforcer le système de santé guinéen contre les épidémies potentielles » précise Son Excellence Monsieur KATO Ryuichi, Ambassadeur du Japon en Guinée.

En mars 2022, la Guinée a révisé son Plan National de Déploiement de la Vaccination contre la COVID-19 en intégrant la tranche d’âge des enfants de 12 à 17 ans. Cette cible représente 14,3 % de la population guinéenne et nécessite un volume supplémentaire de capacité de stockage des vaccins au niveau des centres de santé d’environ 2215 litres.

Pour répondre au mieux à ce besoin, la mise en œuvre du projet a été étendue afin de permettre l’acquisition supplémentaire de 20 réfrigérateurs solaires TCW 3043 SDD d’un volume de stockage de 1780 litres, et de 75 glacières afin de faciliter le transport des vaccins.

« Le Gouvernement Guinéen a fourni des efforts importants pour accroître l’accès à la vaccination contre la COVID-19 dans le pays, tout en veillant aux bonnes conditions de conservation des doses de vaccin, pour garantir une vaccination sûre et de qualité. Le soutien du Gouvernement du Japon au renforcement de la chaîne de froid participe à élargir la couverture vaccinale du pays, et permet de fournir plus équitablement des vaccins aux femmes et aux enfants », déclare Monsieur ACKEBO Félix, Représentant de l’UNICEF en Guinée.

Cette donation d’équipements est constituée au total de 89 réfrigérateurs solaires, 10 kits de pièces de rechange, 5 réfrigérateurs à ultra basse température de 895 litres (Ultra Cold Chain UCC), 175 glacières hors gel de 15 litres et 5 régulateurs de tension de 5KVA. Un volet de ce projet concerne aussi la formation du personnel de santé à l’utilisation et à la maintenance de ces équipements pour une gestion efficace et pérenne.