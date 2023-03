Siguiri : deux femmes périssent dans un autre éboulement

Hier matin, c’est dans le district de Kolenda, relevant de la commune rurale de Doko, qu’un éboulement a conduit à la mort d’un exploitant artisanal d’or. Ce même mardi 21 septembre, mais plus tard dans la soirée, un autre éboulement s’est produit cette fois à Bouré Saman, localité relevant de la commune rurale de Kintinian. Le drame a fait deux victimes sur place et quatre blessées, dont certaines dans un état critique.

Ciré Camara, âgée d’environ 21 ans, mariée et mère de deux enfants, et Fanta Bérété, 45 ans, mère de neuf enfants, sont les deux mineures qui ont trouvé la mort suite à cet éboulement. Selon Docteur Abdoulaye Bassiriou Condé, en service à l’hôpital préfectoral de Siguiri, les corps des victimes ont été extirpés des décombres par l’équipe médicale du centre de santé de Kintinian : « Ce sont les agents de santé de la SAG qui nous ont alertés de cet éboulement. Aussitôt, j’ai informé le procureur de la République qui m’a autorisé à envoyer une équipe médicale. C’est ainsi que l’équipe médicale du centre de santé de Kintinian, plus proche du lieu du drame, s’y est rendue. Elle a dénombré deux cas de morts qui étaient des femmes et quatre autres blessées. Parmi ces blessées, certaines ont des fractures, d’autres souffrent de polytraumatisme et une a des blessures. Elles sont actuellement en train d’être prises en charge par nos équipes ».

Ainsi, en l’espace d’une seule journée, ce sont trois personnes qui ont péri dans ces zones où elles travaillaient dans l’exploitation artisanale de l’or.

Michel Yaradouno Kankan pour ledjely.com