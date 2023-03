Siguiri : Filamoro Keita se donne la mort par pendaison

L’acte s’est produit hier jeudi 23 mars entre le district de Kourako et celui de Bembéta, tous relevant de la commune rurale de Doko, préfecture de Siguiri. Un jeune homme âgé de 26 ans a été trouvé pendu à un arbre très tôt ce matin.

C’est une découverte macabre difficile à croire pour les parents de la victime. Après avoir pris le repas du matin avec sa famille, Filamoro Keita, célibataire sans enfant a été retrouvé pendu à un arbre à 6 heures à matin. Abdoulaye Bassiriou Condé, médecin en service à l’hôpital préfectoral de Siguiri que nous avons joint au téléphone a confirmé le drame : « C’est le commissaire de Bembéta qui m’a appelé très tôt ce matin pour me donner la nouvelle de la découverte de ce corps au niveau de la route de Kouranko. J’ai aussitôt appelé le procureur de la république du TPI de Siguiri pour l’informer. Il nous a donné l’autorisation de nous rendre là-bas. A mon tour, j’ai commis le chef de poste de Bembéta, Sékou Keita de se rendre là-bas avec une équipe médicale afin de s’enquérir des réalités. Après des interrogations auprès de ses connaissances, il nous a été rapporté qu’il n’avait pas de problème mental et non plus un antécédent avec quelqu’un. Et c’est ainsi qu’on l’a détaché de l’arbre, les agents de santé n’ont vu aucune blessure, encore moins de trace sur lui. Comme pour dire qu’il s’est volontairement suicidé. Ses parents ont même affirmé qu’il a pris le repas de l’aube avant les autres et c’est après qu’il s’est éclipsé »

Rappelons que la victime était originaire de Kiniebakoura, une autre sous-préfecture de Siguiri. Enfin, une enquête a été ouverte par les agents de sécurité de Bembeta pour voir plus clair dans cette affaire.

Michel Yaradouno Kankan pour ledjely.com