Djassa d’or : vers la 8ème édition

C’est à travers une conférence de presse animée le jeudi 23 mars à la Maison de la presse de la Minière, que la structure Djassa multi-communication, en collaboration avec le ministère de l’Information et de la Communication, a lancé le top départ la 8ème édition du Djassa d’or. Une initiative de récompense dans le monde des médias. Cette année, les organisateurs ont porté leur choix sur le thème : « la liberté d’expression, moteur de tous les droits humains »

A en croire l’initiatrice de l’évènement, Médine Magbè Konaté, l’édition de cette année a été intégrée dans le dispositif de célébration de la journée internationale de liberté de la presse, par le ministère de l’Information et de la Communication. « Cela confirme que les résultats des différentes éditions présentées par la structure Djassa multi-communication ont été méticuleusement menés par un comité de jury averti en matière de journalisme et autres métiers de la presse écrite, de la presse en ligne et de l’audiovisuel », indique la responsable de la structure Djassa multi-communication.

Au-delà de la consécration des meilleurs dans le secteur des médias, figure au programme de cette année, « une dimension sociale en pensant aux anciens qui ont honorablement exercé ce métier en balisant le chemin de la professionnalisation. Nous leur dédions cette édition dénommée ‘’ Nuit Mémorielle des pionniers de la presse de 1958 à 1984’’. Certains frappés par l’âge sont aujourd’hui malades et sont dans l’absolue nécessité. Une vingtaine d’entre eux recevront des distinctions de reconnaissance », révèle notre consœur de la RTG.

Prenant part à la rencontre, Aboubacar Bah, Directeur national de l’information, de la communication et des relations avec la presse privée, a souligné qu’au-delà de la journée consacrée à la liberté de la presse, c’est la Semaine nationale des métiers de l’information et de la communication que le ministère entend lancer prochainement. « A l’image des années précédentes, le ministère va célébrer la journée mondiale de la liberté de la presse cette année en partenariat avec les organisations professionnelles des médias, les agences de communication et les régies publicitaires », déclare Azoka Bah. En termes d’objectifs, selon lui, la célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse visait à « sensibiliser les décideurs à tous les niveaux mais aussi les hommes de médias et les citoyens sur la valeur et l’importance de la presse », rajoute-t-il.

A rappeler que la journée mondiale de la liberté de la presse, est célébrée tous les 3 mai. La semaine nationale des métiers de la presse et de la communication, quant à elle, sera organisée du 2 au 6 mai. Quant au concours se rapportant au Djassa d’or, il est déjà lancé et reste ouvert jusqu’au 23 avril. Au total, 24 prix seront décernés dont un prix spécial.

Aminata Camara