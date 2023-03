Eliminatoires CAN 2023 : la Guinée s’impose face à l’Ethiopie (2-0)

Deuxième succès de rang pour la Guinée, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2024. Face aux Walya de l’Ethiopie, le Syli national s’est imposé ce vendredi 24 mars 2023 au Stade Mohammed-V du Maroc. Grâce aux buts de François Kamano (39’) et Mohamed Bayo (73’). Les poulains de Kaba Diawara sont plus dans une bonne dynamique en vue d’une qualification à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2023.

Malgré plusieurs opportunités manquées, cette victoire permet donc à la Guinée d’occuper la deuxième place du groupe D avec le même nombre de points (6 points) que l’Egypte.

« C’était important de gagner ce match et on verra le deuxième. C’est à nous de nous concentrer pour gagner le deuxième. On est très content de ce premier résultat », a déclaré le capitaine du Syli national Naby Keïta au micro de canal+.

Très heureux pour cette victoire, le sélectionneur guinéen ne s’emballe pas. Pour lui c’est la première mi-temps qui est jouée, il faudrait remporter le prochain match. « C’est vrai qu’on a pris 3 points mais il faut tout de suite se projeter sur le second et voir ce qu’il en est…on sait déjà que cette équipe (Ethiopie) reviendra encore mieux organisée », a dit Kaba Diawara.

A noter que le match retour face à l’Ethiopie est prévu le 28 mars 2023. Une occasion à saisir pour les coéquipiers de Naby Keita pour se donner toutes les chances de qualification à la prochaine CAN qui se jouera en Côte D’Ivoire.

N’Famoussa Siby