Enquête : 72 % des Guinéens décrivent la gestion économique comme étant « mauvaise »

Stat View international en collaboration avec Afrobaromètre a présenté à la presse ce vendredi 24 mars 23 2023 les résultats d’enquêtes réalisées sur un certain nombre de thématiques dont les droits des femmes et les conditions de vie des Guinéens. Cette rencontre avec les hommes de médias à connu la présence des représentants d’ONG mais aussi du ministère de la Promotion féminine, de l’Enfance et des Personnes vulnérables.

Cette enquête de Stat View International s’est déroulée du 1er au 16 août 2022 et a concerné 1.200 adultes guinéens. Selon le directeur général de Stat View International, bien que la Guinée soit citée parmi les pionniers en matière d’émancipation de la femme, les enquêtes révèlent cependant qu’il y a encore des inégalités importantes entre hommes et femme. « La plupart des filles qui sont scolarisées en termes de proportion sont moins nombreuses (10%) à franchir le cap de l’enseignement secondaire et postsecondaire par rapport aux garçons », dit Aliou Barry, à l’appui de son affirmation. Et sur la foi des résultats, il est attesté que les populations ont conscience que les « femmes n’ont pas accès à des postes stratégiques ».

Sur la même lancée, l’enquête révèle que les femmes sont « défavorisées en termes de positionnement et en rémunération » dans le secteur privé. Dans la Fonction publique, les femmes sont généralement à des postes « d’assistantes administratives » mais pas à des postes influents. De même, il ressort du rapport de Stat View International que la pauvreté touche plus les femmes que les hommes en termes de proportion.

Le représentant du ministère de la Promotion féminine, de l’Enfance et des Personnes vulnérables, tout en saluant ces travaux de Stat View International, a indiqué que ces résultats permettront à son département de disposer d’indicateurs de base permettant éventuellement l’élaboration des projets et programmes qui pourront contribuer à l’amélioration sans cesse des « conditions de vie des populations guinéennes en générale mais surtout celles féminines », a soutenu Alsény Djibril Conté, chef section Conventions et Lois au sein de la direction nationale de la promotion féminine et du genre au MPFPV.

S’agissant des conditions de vie des Guinéens sous la transition du CNRD, l’enquête révèle que la pauvreté vécue est encore élevée même si par endroit une légère baisse a été constatée comparativement à l’édition précédente (96% en 2019 et 88% en 2022). « 53% des Guinéens nous ont déclaré qu’ils ont manqué de nourriture à un moment donné contre 62%, il y a 2 ans », déclare Aliou Barry.

En matière d’amélioration des conditions de vie et en gestion macroéconomique, les Guinéens ne sont pas satisfaits de la performance du gouvernement. Seulement 29% des citoyens apprécient la gestion de l’économie ce qui est « faible » par rapport aux attentes sous cette transition, bien que d’importants efforts sont déployés en matière de lutte contre la corruption. Ainsi, tous les efforts déployés ne se traduisent pas en termes concrets d’amélioration des conditions de vie du citoyen guinéen. « 72% des Guinéens disent que la situation économique du pays est mauvaise ». Alors que les autorités actuelles se réjouissent des actions en cours sur le terrain, seulement 48% des Guinéens ont espoir que les conditions seront meilleures dans les 12 prochains mois ; 31% estiment que la situation pourrait se compliquer davantage.

N’Famoussa Siby