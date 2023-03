GUINEE : Fodé Oussou Fofana autorisé à aller se faire soigner

Refoulé à l’aéroport International Ahmed Sékou Touré en décembre dernier, Dr Fodé Oussou Fofana, vice-président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) vient d’obtenir l’autorisation d’aller se faire soigner à l’étranger. C’est, en tout cas, ce que le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme a annoncé ce samedi 25 mars 2023 chez nos confrères de la radio Horizon Fm.

« Dr Fodé Oussou Fofana sortira de la Guinée la semaine prochaine pour aller se faire soigner », a déclaré en substance le ministre de la Justice et des Droits de l’homme.

De fait, à en croire Alphonse Charles Wright, la mésaventure à laquelle le vice-président de l’UFDG a été confronté en décembre, aurait résulté d’un gros cafouillage qui tire son origine d’une « erreur » du juge d’instruction. « Le juge d’instruction pour qui j’ai beaucoup de respect, lorsqu’il a placé Dr Fodé Oussou sous contrôle judiciaire, il lui a dit : vous êtes interdit de sortir du territoire, votre passeport est bloqué. Le passeport de Dr Fofana a été gardé au niveau du cabinet alors que cela ne devrait pas se faire. Quand le juge prend son ordonnance, il communique les pièces saisies au greffe du tribunal où le dépôt des pièces doit se faire. Mais il a laissé les pièces avec son greffier instructeur. Quand Dr Fodé Oussou Fofana a demandé la main levée de son contrôle judiciaire pour sortir. Le juge a examiné la demande et lui a accordé une dispense sur son contrôle judiciaire, pour des raisons médicales. Son passeport lui a été restitué. Or, la loi dit que quand le juge prend cette ordonnance, il ne doit pas remettre le passeport à l’intéressé. Il doit d’abord notifier la décision à toutes les parties, y compris le procureur qui a son droit d’appel. L’appel est suspensif de l’ordonnance du juge. Dr Fodé Oussou s’est rendu à l’aéroport de bonne foi. On lui a dit qu’il ne pouvait pas sortir, parce que derrière, il y a l’appel. Voilà ce qui s’est passé », a longuement expliqué le Garde des Sceaux.

Mais au-delà de ces explications, il n’est pas exclu que cet allègement soit en rapport avec les récentes prises de contact entre les autorités et les Forces vives de Guinée (FVG). On sait en effet qu’une certaine détente est envisagée dans les relations entre les autorités et cette frange jugée radicale des acteurs politiques et de la société civile.

A rappeler que Dr Fodé Oussou Fofana, au même titre que 8 autres opposants, est placé sous contrôle judiciaire depuis novembre 2022 pour avoir soutenu des manifestations interdites.

Aliou Nasta