Islam : les rétributions réservées au jeûneur (Imam)

Les fidèles musulmans de Guinée, à l’instar de leurs coreligionnaires du monde, ont entamé le jeûne du mois de ramadan, le jeudi dernier. Pilier de l’Islam, au côté de la profession de foi, des cinq prières quotidiennes, de l’aumône et du pèlerinage à la Mecque, le mois de ramadan est un moment intense qui requiert de la part du fidèle, la générosité, l’hospitalité, la patience et la ténacité. Et celui qui jeûne peut s’attendre à d’importantes rétributions. Ces avantages liés au jeûne étaient du reste un des thèmes abordés hier vendredi, par El hadj Mamadou Saliou Soumah, imam ratib de Kipé, dans la commune Ratoma, dans son sermon.

« Quand un musulman bien portant réussit à jeûner tout le mois de ramadan, qu’il sache qu’il le fait pour lui-même. Certes, Dieu est le seul à savoir la récompense exacte qu’il réserve à celui qui jeûne durant tout le mois de ramadan, mais il indique que le jeûneur sera récompensé sept milles fois », a indiqué l’imam au cours de son sermon.

Et cette récompense est décuplée si le fidèle obtient en outre les rétributions liées à la « nuit du destin ». « Dieu a promis également au prophète Mahomet (PSL) et à ses compagnons que celui qui jeûne le mois de ramadan comme il faut et réussit à obtenir aussi la nuit du destin aura une récompense qui surpasse 1000 mois d’adoration », a souligné également El hadj Mamadou Saliou.

En conséquence, au-delà des privations (nourriture, boisson et relations sexuelles), l’imam invite les fidèles à réserver le temps de ce mois de ramadan à la lecture ou à la récitation du Coran, aux prières, mais aussi à l’entraide. Il appelle par ailleurs à s’éloigner de la violence et du mensonge, entre autres.

Le mois de ramadan est décrit comme une période durant laquelle les musulmans cherchent à s’élever spirituellement en purifiant leur esprit et en se mettant à la place des plus démunis. Chaque année, les musulmans jeûnent durant un mois entier afin de commémorer la révélation du Coran au prophète Mahomet. Cet évènement se serait déroulé en l’an 610 durant la « Nuit du Destin ».

Aminata Camara