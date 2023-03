N’ZÉRÉKORÉ : une femme et ses deux enfants périssent dans un incendie

Dans la commune urbaine de N’zérékoré, au quartier Kolyéba précisément, un court-circuit survenu ce samedi aux environs de 4h du matin a fait trois morts, à savoir une mère de famille et ses deux enfants. Les trois victimes ont été complètement carbonisées. L’incendie s’est déclenché au salon avant de se propager dans la chambre où étaient couchée cette petite famille.

Un témoin rencontré sur les lieux du drame nous raconte : « A mon arrivé, j’ai trouvé 4 femmes qui tentaient d’éteindre le feu mais impossible. Le jeune frère de la victime m’a fait savoir que quand il a cassé la porte principale, il a constaté que le feu avait consumé le salon. Si c’était dans la chambre, madame pouvait ouvrir vite la porte et sortir avec les enfants. Quand j’ai vu les choses, j’étais vraiment embrouillé. Et immédiatement j’ai appelé le maire pour lui dire de venir en courant. Après les sapeurs-pompiers sont venus, mais il était trop tard car, la dame et les enfants étaient déjà morts ».

Le témoin, Jean Paul Gnakouyamou, secrétaire général de la jeunesse du quartier Kolyéba précise en outre : « la femme s’appelle Sény et ses deux enfants s’appelaient Frédéric et Zaoro. Quand on a éteint le feu, j’ai trouvé les deux enfants couchés à côté de leur mère, tous carbonisés. C’est pitoyable vraiment ».

Niouma Lazare Kamano, correspondant régional de la Guinée forestière, pour ledjely.com