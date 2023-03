Santé : Comment prévenir la tuberculose ?

La tuberculose est une maladie infectieuse et contagieuse due à une bactérie (Mycobacterium tuberculosis) qui touche le plus souvent les poumons. En hommage à Dr. Robert Koch qui, le 24 mars 1882, annonçait avoir découvert le bacille responsable de la maladie, le 24 a été instituée comme journée mondiale de lutte contre la tuberculose. A l’occasion de l’édition de cette journée, une équipe de reportage du Djely est allée hier vendredi 24 mars recueillir les recommandations Dr. Ben Youssouf Keïta, pour aussi bien l’éradication que la prévention de la maladie.

Il y a deux types de tuberculose. Osseuse et pulmonaire. Mais dans le cas de la Guinée, c’est le second type qui est le plus présent. « Quand une personne ayant une tuberculose pulmonaire tousse, éternue ou crache, elle projette des bacilles tuberculeux dans l’air par les postillons. Il suffit d’en inhaler seulement quelques-uns pour s’infecter », fait tout d’abord remarquer Dr. Ben Youssouf Keïta. Il en résulte qu’une personne peut très rapidement contaminer son environnement immédiat. Cependant, « la tuberculose est aussi une maladie qui se soigne très facilement une fois qu’elle est diagnostiquée », a indiqué Dr Keïta. Des produits plutôt efficaces sont désormais disponibles et généralement de manière gratuite. Et si le patient est appliqué, au bout de six mois de prise, il devrait en avoir fini avec la maladie.

Mais le médecin préfère recommander des mesures préventives. Celles-ci se ramènent à deux essentiellement : la vaccination et la sensibilisation. « Il faut une sensibilisation dans les milieux où il y a la promiscuité, et aussi procéder à la vaccination car quand un bébé naît il y a les vaccins à prendre dont celui anti-tuberculose qu’on l’injecte pour le protéger de cette maladie », a-t-il préconisé.

Au compte de la célébration de la journée mondiale de la lutte contre la tuberculose, cette année, le thème retenu par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) est : « Oui ! Nous pouvons mettre fin à la tuberculose ! ». Une déclaration pleine d’optimisme qui doit cependant être renforcée par des actions concrètes sur le terrain, en vue d’en finir avec les conséquences sanitaires, sociales et économiques dévastatrices de cette maladie et pour intensifier l’action visant à mettre fin à l’épidémie mondiale.

Aminata Camara