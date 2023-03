Education : Plan International Guinée lance la construction de trois écoles à Dalaba, Pita et Kissidougou

Avec l’appui de la KFW, l’ONG Plan International Guinée, au titre de la troisième phase du projet ‘’Promotion de l’éducation de base en Guinée’’ s’engage pour la construction de trois écoles à Dalaba et Pita, au compte de la région administrative de Mamou et à Kissidougou, au compte de celle de Faranah. Trois écoles dont la pose de la première a symboliquement eu lieu le samedi 25 mars 2023 à Dalaba, précisément dans le district de Sebhory Mitty Soindé. Pour la circonstance, outre les autorités de chacune des villes bénéficiaires, on notait la présence du ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation, l’ambassadeur d’Allemagne en Guinée, le représentant-pays de Plan International Guinée et bien sûr les populations locales, grandement mobilisées pour l’évènement.

C’est tout d’abord le représentant du président de la délégation spéciale de Dalaba, Saikou Oumar Barry, président du district de Sebhory qui a souhaité la bienvenue à tout le monde et a remercié pour le choix de Sebhory Mitty Soindé pour l’implantation de l’école. Le choix de cette localité réjouit également le gouverneur de la région administrative de Mamou. « Le choix de Mitty So pour servir de cadre à la cérémonie de lancement la troisième phase de ce projet me réjouit vivement et suis très sensible à cette marque de confiance. Les citoyens et citoyennes de la région de Mamou remercient tous les participants qui ont bien voulu faire le déplacement et réaffirme au président de la transition et au partenaire technique et financier l’expression de leur profonde gratitude. Grâce au fruit de la coopération entre la République de Guinée et la République fédérale de l’Allemagne, à travers le financement de la « KFW », ces préfectures (Dalaba Pita et Kissidougou) vont bénéficier d’un appui pour la construction des salles de classes, la réalisation des forages dans les concessions scolaires et le renforcement de capacité des enseignants », déclare tout d’abord le colonel Aly Badara Camara. Le Gouverneur qui tient néanmoins à souligner que ce ne sont les pas les premières infrastructures dont sa région bénéficie au titre de ce projet. « Nous nous rappelons encore des réalisations de la phase 2 du projet d’appui dans la préfecture de Mamou où 32 écoles ont été construites, 32 forages réalisés et plus de 90 enseignants formés. Je voudrais au nom des autorités bénéficiaires profiter de cette opportunité pour remercier la république fédérale de l’Allemagne qui a bien voulue financer ce projet gigantesque et pour tous les investissements réalisés dans les régions administratives de Mamou et de Faranah », note encore le préfet.

Pour sa part, le directeur pays de Plan international Guinée fait d’abord le bilan des deux premières phases du projet ‘’Promotion de l’éducation de base en Guinée’’ « Les deux premières phases, révèle Medar Ouisavi, dont les coûts ont été évalués à plus de 28 millions d’euros ont permis de construire et équiper 221 écoles soit 663 salles de classes, 156 appartements de logements pour enseignants, 217 forages, la formation 1137 enseignants et la mise en place 1015 structures communautaires de cogestion des écoles dans les préfectures de Dinguiraye, Dabola Faranah, et Kissidougou ». En ce qui la troisième phase, poursuit-il, elle « vient ainsi élargir et consolider les acquis par la construction et l’équipement de 70 écoles soit 210 salles de classes, 48 appartements de logements d’enseignants, 70 forages, des dispositifs de lavage des mains et la formation des 210 enseignants pour un montant 11.300.000 euros dans les préfectures de Kissidougou, Dalaba et Pita ».

Les partenaires techniques et financiers ont certes le devoir d’aider à faire construire les infrastructures. Mais l’entretien et la pérennisation de celles-ci, cela revient aux autorités et aux populations. C’est en substance le message que l’ambassadeur d’Allemagne, a livré pour sa part. « Nous qui sommes là pour la pose de la première prière, une fois finie la construction de ces établissements, nous serons partis. Ce sera à vous populations locales de préserver ces établissements et au gouvernement guinéen de mettre tous les moyens nécessaires pour le bon fonctionnement de ces établissements », martèle en effet Ulrich Meier Tesch.

Le projet qui se traduit par la construction de ces écoles, dit le ministre Guillaume Hawing, « s’aligne parfaitement avec les objectifs du COPEG 2020-2029 et va contribuer à l’atteinte de ses objectifs ». Et le ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation de poursuivre : « La construction de ces 59 écoles de 3 salles de classes chacune permettra de fournir un accès à l’éducation à des milliers d’enfants dans les trois préfectures. Cela contribuera également à réduire les disparités dans l’accès à l’éducation dans les zones rurales et urbaines. C’est pourquoi je voudrais profiter pour saluer la coopération Allemande à travers la KFW qui a doté notre pays au cours de ces dernières années de plus de 200 écoles soit plus de 600 salles de classes dans les phases 1 et 2 de ce projet, auxquelles s’ajouteront les 59 écoles dont le lancement fait l’objet de la présente cérémonie ».

Notons que la durée de construction de ces écoles primaires est de 8 mois. Ce qui va coïncider avec l’ouverture des classes au titre de l’année scolaire 2023-2024. Et pour la construction de ces écoles, ce sont 3 entreprises qui ont été retenues. A propos, le ministre Guillaume Hawing a particulièrement insisté sur la qualité des travaux et le respect du délai contractuel

Lougmane Diallo