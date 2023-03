Kankan : le Premier ministre lance les travaux de reconstruction de l’aérodrome

C’est à 11 heures que l’avion transportant le premier ministre Dr Bernard Goumou, accompagné de quelques membres du gouvernement a atterri à l’aérodrome de Diankana, ce samedi 26 mars 2023. Cette équipe gouvernementale était venue procéder à la pose de la première pierre des travaux d’extension et de modernisation de l’aérodrome de la capitale de la région de la savane. Ces travaux seront exécutés par l’entreprise Mining House pour une durée de douze mois, rapporte le correspondant du Djely basé en haute Guinée.

Le ministère du transport démarre les travaux de modernisation des aérodromes des quatre régions naturelles du pays. Pré- financés à hauteur de 59 millions de dollars, ces travaux toucheront les villes de Kankan, Faranah, N’zérékoré et Labé. Ce samedi, la première pierre de l’aérodrome de Kankan a été posée par le premier ministre. Pour Félix Lamah, ministre des Transports, ce nouvel aérodrome comprendra plusieurs ouvrages : « Les infrastructures actuelles de Kankan sont devenues vétustes. La reconstruction de l’aérodrome de Kankan portera sur des ouvrages ci-après : La réhabilitation de la piste d’atterrissage, la construction d’un terminal passager, la construction d’une tour de contrôle, la construction de l’aire de stationnement des avions, la construction d’une voie de circulation, l’installation d’équipements de navigation de sûreté et de météorologie et la clôture. Il vise à doter la Guinée d’infrastructures aéroportuaires modernes, conformément aux standards internationaux et de développer le secteur du transport aérien afin de promouvoir le trafic aérien national et sous- régional ».

En lançant les travaux, le premier ministre Bernard Goumou a tout d’abord remercié les populations de Kankan pour la forte mobilisation avant de décliner l’objectif du projet : « Le but de notre action est de redonner la possibilité à tous de se rendre un peu partout…J’invite particulièrement le gouverneur de Kankan à suivre les travaux et de me rendre personnellement compte de l’évolution. Kankan pourrait ainsi retrouver sa splendeur que lui confèrent ses atouts commerciaux, agricoles et culturels ».

Après la ville de Kankan, le premier ministre et sa suite se sont rendus à Faranah pour les mêmes activités.

Michel Yaradouno kankan pour ledjely.com