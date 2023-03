Nongo : un camion tue un jeune, le conducteur prend la fuite

La nuit dernière, un camion qui quittait Nongo et qui allait en direction de Lambanyi, dans la commune de Ratoma, a tué un jeune qui est tombé d’une moto. Manifestement apeuré, le conducteur du camion a pris la poudre d’escampette.

Un témoin qui a assisté à cet accident survenu à 23h 30 raconte : « je quittais la boutique de Nongo pour la maison à Lambanyi . On est venu jusqu’au niveau de la station d’essence où il y avait un trou et là le chauffeur a ralenti. Et derrière nous il y avait un camion qui venait à vive allure. Ne pouvant pas freiner, il a préféré dévier à gauche et cela a coïncidé avec l’arrivée d’un motard. Et sur la moto il y avait trois personnes. Face au danger imminent, le conducteur de la moto a tenté d’éviter le camion et son engin a glissé. Un des passagers qu’il transportait est tombé à gauche et un autre à droite. Et c’est un autre camion venait derrière eux qui qui marché sur la tête de celui qui est tombé à gauche … », explique Mamadou Kaba Diallo. Le témoin qui poursuit : « le chauffeur du camion qui a causé l’accident est descendu pour voir mais dès qu’il a su que le jeune est décédé, il a pris la fuite »

Sur la foi de l’horrible scène à laquelle il a assisté, Mamadou Kaba invite l’Etat à revoir la circulation des camions sur cette route. « Ils n’ont aucun respect pour la vie humaine, ils ne respectent pas du tout le code de la route », dit-il en effet.

Aux dernières nouvelles, le corps de la victime a été transporté dans un hôpital de la place.

Fodé Soumah