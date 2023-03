Siguiri : encore une victime extirpée des décombres d’une mine

Sale temps pour les exploitants artisanaux de l’or ! Pourrait-on s’exclamer tant les éboulements ont englouti trop d’humains ces trois dernières semaines à Siguiri. Tenez, ce dimanche encore, le corps d’un jeune homme âgé de 26 ans a été sorti des décombres après l’éboulement d’une mine artisanale à Kolenda. C’est ce que rapportent nos sources jointes aux téléphones dans après-midi d’hier.

La victime de ce drame s’appelait Mamadi Kanté, natif de Kérouané et était célibataire sans enfant. Sur lui, une torche, un téléphone et des clés ont été retrouvés après l’éboulement. « C’est le samedi matin que nous avons appris ce cas d’éboulement. On s’est tous précipité sur les lieux. Trois personnes étaient dans la mine mais deux ont pu se sauver. C’est ainsi que les recherches ont commencé toute la journée de ce samedi jusqu’à 19 heures, mais en vain. C’est dimanche matin encore que la croix rouge locale, les sages du village et les jeunes ont repris les recherches. Et un corps a été sorti des décombres aux environs de 9 heures. C’est un jeune installé avec sa famille ici à Bembéta. Le site où il a perdu la vie est une zone interdite. Tous ceux qui partent là-bas le font dans la clandestinité, au regard de la dangerosité du site », a confié au correspondant local du Djely, Madou Sidibé, un témoin.

Après l’avoir retiré des décombres, son corps du défunt a été remis à ses parents pour des fins d’inhumation.

Michel Yaradouno