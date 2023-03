Education : le CNT adopte un prêt de 24,3 millions d’euros en faveur de l’enseignement technique

Les Conseillers nationaux ont examiné et adopté ce lundi 27 mars 2023 l’Accord de prêt entre la République de Guinée et la Banque islamique de Développement (BID), dans le cadre du financement du projet d’appui au développement de l’Enseignement technique et professionnel (ERAM phase 2) en Guinée.

Cet accord de prêt a été signé entre les deux parties le 15 janvier 2023, pour un montant de 24, 3 millions d’euros. Avec ce financement, la Guinée entend construire et équiper des Ecoles d’arts et de métiers (ERAM), notamment une à Kindia et une autre à Mamou.

L’ERAM de Kindia comprendra : 1 bloc administratif, 2 blocs pédagogiques d’une capacité de 400 apprenants, 8 ateliers, 1 amphithéâtre, 1 bloc médiathèque avec centre multimédia, un restaurant, des logements comprenant 2 villas et 16 appartements pour les encadreurs, un entrepôt, une infirmerie, des vestiaires, une serre (zone d’expérimentation), une aire de jeu et un parking, des travaux de voirie reliant les réseaux d’eau, d’électricité et de téléphone. Et les filières de métiers prévues dans cette école sont : agro-alimentaire, génie civil, administration/gestion et artisanat, génie mécanique et génie électrique.

Quant à celle de Mamou, elle sera spécialisée dans les métiers de l’agriculture, de l’artisanat, de l’administration/gestion, de l’agroalimentaire, des génies civil, mécanique et électrique, et comprendra un bloc administratif, 2 blocs pédagogiques d’une capacité de 400 apprenants, 8 ateliers, 1 amphithéâtre , 1 bloc médiathèque avec centre multimédia, un restaurant, des logements comprenant 2 villas et 16 appartements pour les encadreurs, un entrepôt, une infirmerie, des vestiaires, une serre (zone d’expérimentation) VRD, une aire de jeux, un parking, une route d’accès, un raccordement aux réseau d’eau, d’électricité et de téléphone.

Selon la commission du Plan, des Affaires Financières, et du Contrôle Budgétaire, le prêt financera également:

L’élaboration des programmes de formation ;

Le renforcement des capacités institutionnelles ;

La formation continue des enseignants de l’ETFP et le renforcement des capacités du personnel technique et administratif du ministère ;

La mise en place d’une plateforme centralisée ;

Le service de conseil ;

L’appui à la gestion du projet…

Présent à l’hémicycle pour défendre cet accord de prêt, le ministre de l’Enseignement technique de la formation professionnelle a indiqué aux conseillers nationaux que l’initiative s’inscrit dans la suite du processus de développement de l’enseignement technique. « La Guinée a construit six écoles régionales des arts et métiers à l’image de l’école nationale des arts et métiers. Nous sommes en passe d’en construire deux autres pour couvrir les régions administratives de Kindia et de Mamou. Ces écoles vont former aux métiers de BTP, mais surtout aux métiers de l’agroalimentaire et de l’agriculture en général », a soutenu Alpha Bacar Barry.

Dans son discours de circonstance, le président du Conseil national de la Transition a invité le ministère à œuvrer également dans le cadre de l’adéquation entre le système de formation et le marché du travail. « Comme l’a fait l’ancien régime, les écoles étaient implantées en fonction des potentialités des différentes zones ou les différentes régions du pays », fait savoir Dr Dansa Kourouma.

A l’unanimité des conseillers nationaux présents à l’hémicycle (61/81), l’accord de prêt de 24,3 millions d’euros a été adopté.

N’Famoussa Siby