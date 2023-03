Procès du 28 sept : réactions croisées des avocats suite à la comparution de Lounceny Fall

A la suite de la comparution de l’ancien ministre des Affaires étrangères, François Lounceny Fall, dans le cadre du procès sur le massacre du stade du 28 septembre, nous avons recueilli les réactions des avocats de la défense et de la partie civile. De la comparution de l’ancien leader du parti FUDEC, on retiendra essentiellement qu’il a identifié formellement Marcel Guilavogui, l’ancien garde et neveu du capitaine Dadis. Celui-ci et « son groupe » leur ont administré des coups, selon François Fall. A l’inverse, il affirme sans ambages qu’Aboubacar Sidiki Diakité, l’ancien aide-de camp de Moussa Dadis Camara les a sauvés. Enfin, l’ancien PM ne croit pas du tout à la thèse du complot derrière lequel s’abrite en partie l’ancien chef de la junte du CNDD. Bien sûr, de la part des avocats de Moussa Dadis et de Marcel, cette version ne fait pas des heureux. Mais justement, leur attitude est dénoncée par la partie civile.

De fait, pour le camp Dadis, François Fall, Mouctar Diallo et Sidya Touré qui ont bénéficié du décret de l’ancien président Alpha Condé ont récolté à l’occasion le butin qui leur revenait à la suite du « complot » anti-Dadis auquel ils auraient participé. Seul Cellou n’en faisait pas partie. « C’est leur part du butin du complot qu’ils avaient organisé et planifié pour faire exécuter par Mr Aboubacar Toumba Diakité. Donc, en comparaissant devant ce tribunal et en déclarant tout ce qu’il n’a jamais dit dans son procès-verbal et dans son livre qu’il a lui-même écrit avant ce procès. Quatre ans après les événements, nulle part dans son livre il n’a parlé du capitaine Marcel. Dans sa déposition, il n’a jamais parlé de Marcel, Mouctard Diallo dans sa déposition devant les juges d’instruction, il n’a jamais parlé de Marcel Guilavogui. Il disait : ‘’à la clinique Ambroise Paré, on a été empêchés par je ne sais qui’’. Cela suppose qu’il ne connaissait pas la personne. C’est seulement à la veille du procès qu’on a vu Mr Mouctard Diallo tenir une autre version de sa déposition sur sa page Facebook. Ce qui veut dire qu’il y a eu une confrontation frauduleuse entre partie civile et accusé. La victime est tombée amoureuse, elle a été séduite par son bourreau », indique Me David Guilavogui avocat à la défense de Marcel Guilavogui. L’avocat de poursuivre : « Le cas de Marcel est une particularité, puisqu’on veut sauver Toumba Diakité ; mais il faut d’abord atteindre le capitaine Dadis, le seul élément de la garde présidentielle qu’il faut inculper et faire condamner c’est Marcel, c’est pourquoi Marcel est aujourd’hui accablé même par l’opinion publique ».

Du côté des avocats de la partie civile, on dénonce l’attitude des confrères de la défense. Selon en effet Me Amadou Ds Bah, le comportement des avocats de Dadis et Marcel frise l’acharnement contre François Fall. Or, ce dernier n’étant qu’une partie civile et non un accusé, il ne méritait pas l’attitude qu’on lui a témoignée. « On a l’impression qu’il s’agit d’un accusé. Or, il s’agit d’une partie civile mais qui a répondu avec cohérence toutes les questions qui ont été posées et il n’y a aucune contradiction entre les propos qu’il a tenus ici et ceux qui ont été déjà tenus dans le cabinet d’instruction. Ce n’est qu’une suite logique de sa déposition. Il a pleinement le droit d’apporter d’autres éléments qui n’ont pas été pris en compte pendant la phase d’enquête. Dans sa narration, il a expliqué tout ce qui s’est réellement passé », estime Amadou DS Bah.

Aminata Camara