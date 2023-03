Religion : l’édition 2023 du concours de mémorisation du saint Qûran lancée à Conakry

La 41ème édition du concours national de lecture, de mémorisation et d’interprétation du Saint Qûran a été lancée ce mercredi 29 mars 2023, au palais du peuple. La cérémonie a été présidée par le ministre directeur de cabinet à la présidence de la République, représentant le chef de l’Etat. A ses côtés, on notait la présence du président du conseil national de la Transition et quelques membres du gouvernement. Piloté par le secrétariat général aux Affaires religieuses, le concours bénéficie du ministère des Affaires islamiques du Maroc.

Dans son discours de bienvenue, le ministre secrétaire général des Affaires religieuses El hadj Karamo Diawara a rappelé à l’assistance que la lecture, la mémorisation et l’interprétation du saint Qûran sont une source d’éducation, de grâce, de bonheur, de miséricorde et de paix provenant du créateur de l’univers. : « Nous savons qu’une jeunesse éduquée par le Qûran est une jeunesse qui a échappé à la délinquance, à la drogue, à l’alcool, au banditisme et à toute les formes de dépravation qui sont aujourd’hui un péril pour plusieurs sociétés ».

Il a profité de l’opportunité pour inviter les fidèles musulmans et chrétiens de Guinée à cultiver l’esprit de paix, de tolérance, de rassemblement, d’acceptation mutuelle

Fodé Soumah