Afrique : Bolloré Africa Logistics change de nom

Il faudra s’y habituer. En lieu et place de Bolloré Africa Logistics (BAL), on a désormais Africa Global Logistics (AGL). La nouvelle identité a été présentée ce jeudi 30 mars aux collaborateurs, à la faveur d’une cérémonie solennelle.

Résultant de la cession des activités africaines du groupe Bolloré au Groupe Mediterranean Shipping Company (MSC), la nouvelle marque, selon Philippe Labonne, n’affecte pas pour autant les ambitions en termes de qualité de services notamment. Au contraire, « forts de l’appartenance au groupe Mediterranean Shipping Company (MSC), nous allons pouvoir donner une autre envergure à notre entreprise tant en matière d’investissement qu’en matière de qualité de services à nos clients des activités logistiques, portuaires et ferroviaires. Quand nous avons choisi notre nouveau nom, nous avons réfléchi à nos valeurs. Nous avons identifié 4 qui accompagneront notre mutation parmi lesquelles, l’humilité et la solidarité. L’humilité qui au-delà d’une valeur, est un comportement, c’est aussi le respect des cultures, de nos clients et des parties prenantes », promet justement le président d’Africa Global Logistics (AGL).

En effet, précise-t-il : « Africa Global Logistics va promouvoir la solidarité au sein de ses équipes, au sein du groupe MSC et avec l’ensemble des parties prenantes de toutes nos activités. AGL va être au cœur des grands défis de l’Afrique et nous participerons activement aux transformations de ce continent. J’ai mentionné cinq transformations majeures liées à nos métiers. D’abord le défi démographique en accompagnant la croissance en continuant de créer des emplois décents, de promouvoir des projets créateurs d’emplois pour les jeunes africains… Il y a aussi la transformation énergétique. Au regard de son vaste potentiel énergétique et de ses besoins croissants, je suis convaincu que le continent sera le principal producteur d’énergie décartonnée et d’énergie nécessaire à la transition énergétique comme le gaz… »

Selon Philippe Labonne, Africa Global Logistics, au-delà de son dispositif maritime, va également renforcer son atout aérien. « AGL ajoutera à son dispositif, des corridors africains maritimes, notamment pour le développement du commerce intra-africain. Il complétera aussi son dispositif de Logistics aériens par de nouvelles dessertes aériennes », promet le Directeur général. En guise de conclusion, il rassure également : « Nous envisageons aussi développer nos portefeuilles de concession portuaire et ferroviaire dans les marchés émergents ».

Fodé Soumah