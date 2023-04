Kissidougou : elle accouche dans un véhicule de transport en commun

Les faits remontent au mois de janvier dernier. Une femme en provenance de Siguiri pour Gueckédou a accouché à bord d’un véhicule de transport en commun suite au refus du conducteur de garer. Elle donné naissance à l’enfant précisément entre la sous-préfecture de Tokounou et la préfecture de K.issidougou

Rencontrée par notre correspondant à Kissidougou ce 30 mars 2023, la victime qui vit là depuis cet acte, revient sur sa mésaventure. « Je m’appelle Alamah Doumbouya. Ce jour, je me suis rendue à la gare routière de Siguiri après avoir quitté un petit village où je suis avec mon mari. Une fois à la gare, j’ai pris le billet de taxi à 200.000 GNF pour Gueckédou. On a bougé vers le crépuscule. Jusqu’au moment où nous arrivions à Tokounou où, on a stationné pour manger, je n’avais rien encore », raconte la désormais nourrice. Avant d’enchainer :

« Après le manger, on s’est embarqué pour continuer le voyage. Mais c’est entre Tokounou et la sous-préfecture de Gbangbadou, dans Kissidougou, que j’ai commencé à ressentir des douleurs au niveau de mon ventre. Au début, je me disais que c’est le repas que je venais de manger. Mais au finish, j’ai compris que ce n’était pas ça. C’était donc le moment pour accoucher qui était arrivé. Parce que la douleur devenait de plus en plus persistante. Ainsi, j’ai demandé à une dame qui était assise à mes côtés dans le véhicule de me dire le nom du lieu où on était. Elle m’a dit que Gbangbadou. Alors, je lui ai dit de dire au chauffeur qu’arriver à Gbangbadou, qu’il gare et comme ça je vais accoucher et on va continuer. Et une fois à Kissidougou, il pourrait me faire descendre là. Mais bizarrement, et le chauffeur et les passagers m’ont tous demandé de patienter jusqu’à Kissidougou. Ayant donc constaté leur refus de me laisser descendre, je suis descendue entre les fauteuils en me débarrassant de tout ce que j’avais en main et j’ai accouché ».

Et même quand elle a accouché, ses compagnons n’ont pas souhaité s’arrêter pour lui permettre d’envelopper le bébé dans une serviette. Du moins, c’est ce qu’elle dit ici : « quand j’ai accouché, j’ai sollicité de nouveau auprès des autres passagers de demander au chauffeur de garer au moins je vais mettre mon bébé dans une couverture jusqu’au centre de santé de Kissidougou. Là aussi, ils n’ont pas accédé à ma demande. Au contraire, ils m’ont demandé de rester tranquille une fois à Kissidougou, je vais descendre. Donc je suis venue dans cet état avec le bébé qui a eu des plaies sur sa tête parce que la route n’est pas bonne. Arrivé à Kissidougou, on m’a fait descendre au bord de la route et c’est grâce à un jeune que j’ai été transportée au centre de santé de Hermankono ».

Décidée à faire payer au chauffeur son indifférence, elle annonce des démarches visant à le rechercher et à le poursuivre. « Quand j’ai été admise au centre de santé avec mon bébé, on a été pris en charge. Dans le véhicule, j’avais dans mes affaires 2.800.000 GNF. Ça c’est mon propre argent. Et 600.000 GNF qu’on m’avait remis pour aller donner à quelqu’un à Gueckédou. A Kissidougou, c’est une sage-femme qui m’a hébergée jusqu’au moment où l’enfant sera un peu solide. Je vais retrouver mon mari. On a déjà saisi la brigade de recherche de la gendarmerie afin que le chauffeur soit interpellé », conclut-elle.

Niouma Lazare Kamano, pour ledjely.com