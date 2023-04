La bravoure de Kadiatou Sylla célébrée au SPP

Pour boucler le mois de la femme, l’agence de sécurité Service privé de prestation (SPP) a choisi ce vendredi 31 mars pour saluer et magnifier la bravoure de Kadiatou Sylla, une de leurs employées. Sa particularité étant qu’elle est dans un monde généralement occupé par les hommes. La rencontre a été rehaussée par la présence du Directeur général l’Office de régulation des agences de Sécurité et de Protection civile.

Selon la directrice générale du Service Privé de Prestation (SPP), cette distinction n’est pas une première. Elle vise néanmoins à encourager les autres services de gardiennage à « employer les femmes et encourager les femmes à prendre cette profession comme toute autre profession », a déclaré Madina Daff. La directrice étant convaincue qu’il n’y a pas de chasse gardée pour un genre particulier. « Avec la volonté on peut tout faire », dit-elle.

Très satisfaite de recevoir cette distinction, Kadiatou Sylla, universitaire, indique avoir choisi cette profession pour porter secours à ses parents et subvenir à ses besoins afin d’éviter certaines pratiques auxquelles s’adonnent d’autres filles à Conakry. « Quand on a le courage, la femme peut faire certaines activités au même titre que les hommes », fait-elle remarquer.

De son côté, le Directeur général de l’Office de Régulation des Agences de Sécurité et de Protection civile a salué la « bravoure » des femmes qui s’activent pour que les lignes bougent et que les considérations mettant la femme au-dessous de l’homme cessent et soient rectifiées. A en croire Moussa Tatakourou Diawara, de plus en plus de femmes s’invitent désormais dans le secteur de la sécurité dont il a la charge d’assurer la régulation à travers l’ORASPC. « Et c’est une chose plus que salutaire », dit-il

A noter que 15% des travailleurs de l’agence de sécurité Service Privé de Prestations (SPP) sont des femmes.

N’Famoussa Siby