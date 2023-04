Ministère de la Pêche : Charlotte Daffé s’exprime sur le cas des agents non-postés

A l’occasion de la séance questions-réponses organisée le mercredi 29 mars par le Conseil national de Transition (CNT), la ministre de la Pêche, de l’Aquaculture et de l’Economie maritime a donné des explications sur le cas des agents non-postés au niveau de son département.

Selon la ministre Charlotte Daffé, il y a plus de 300 agents qui sont dans cette situation au niveau départemental. A l’en croire, elle voudrait bien assigner à chacun d’eux des tâches. Mais il se trouve que les agents en question ne peuvent même pas se servir de l’outil informatique. « J’ai un peu plus de 300 fonctionnaires non-postés. Je ne peux pas les poster parce qu’ils ne peuvent pas me servir. Il n’y a pas de ressources humaines qualifiées. Vous avez des gens qui sont des fonctionnaires qui prennent des salaires mais ne peuvent pas travailler », dénonce Charlotte Daffé.

Pratiquement, tous les départements sont confrontés à cette réalité, selon la ministre. Une armée de fonctionnaires qui ne sont pas utilisables, parce que ne maîtrisant pas notamment les éléments basiques de l’informatique. Or, il est désormais difficile de servir dans l’administration si on est totalement analphabète informatique. « Au niveau technique de l’aquaculture, on a des agents qui ne peuvent même pas utiliser Word ou Excel. C’est cela le problème aujourd’hui, on a des agents qui ne peuvent pas faire un courrier normalement », révèle, agacée la ministre de la Pêche.

Ceci étant, promet-elle : « Nous sommes en train de mettre en place des formations de renforcement de capacité pour ceux qui ont une base et pour d’autres, il n’y a même pas cette base. Nous sommes obligés d’aller chercher à gauche et à droite avec d’autres départements sectoriels ».

N’Famoussa Siby