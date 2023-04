La SMB annonce sa participation à la la Bauxite & Alumina Conference à Miami (Floride)

La Société Minière de Boké (SMB), en participant à la Bauxite & Alumina Conference, réaffirme le rôle déterminant qu’elle joue dans le développement du potentiel bauxitique de la Guinée.

Conakry, le 31 mars 2023 — La Société Minière de Boké (SMB), opérateur minier de référence et premier producteur de bauxite de Guinée, sera représentée à la 27ème édition de la Bauxite & Alumina Conference par son directeur général, Frédéric Bouzigues. Organisée par Fastmarkets, cette conférence, qui se tiendra du 3 au 5 avril 2023 à Miami, en Floride, réunit près de 250 professionnels de la bauxite et de l’alumine pour échanger autour des tendances, des défis et des opportunités dans ce secteur.

À l’heure où la transition énergétique entraîne une explosion de la demande en minerais stratégiques, les investissements dans la bauxite et l’alumine ont connu une forte croissance ces dernières années. En effet, l’aluminium est l’allié privilégié pour permettre l’allègement des véhicules et un élément incontournable des infrastructures électrique notamment pour les panneaux solaires et les éoliennes. Un avenir décarboné entraine une nécessaire augmentation des capacités mondiales de production. Ainsi, la taille du marché mondial de la bauxite était évaluée à 15,59 milliards USD en 2021 avec une projection de croissance estimée à 1,7 % entre 2022 et 2030[i]. Les politiques gouvernementales encourageant l’utilisation de véhicules électriques devraient également stimuler la demande d’aluminium. Autant d’enjeux qui seront abordés lors de la 27ème édition de la Bauxite & Alumina Conference, du 3 au 5 avril 2023 à Miami (Floride), événement de premier plan pour le secteur minier qui verra la participation de la Société Minière de Boké (SMB).

La SMB, pionnière de l’exploitation de bauxite en Guinée a enregistré une production de 34 millions de tonnes en 2022. Champion national guinéen, cette entreprise minière opérant au sein du consortium SMB-Winning contribue à hauteur de 38% à la production nationale. Une tendance en hausse qui a permis à la Guinée de devenir un pays de référence : détenant un quart des réserves mondiales de ce minerai, la Guinée occupe désormais le deuxième rang mondial en matière de production de bauxite après l’Australie. En outre, par sa maîtrise de la chaîne de valeur, la SMB joue un rôle moteur en Guinée à travers la construction d’infrastructures et s’est dotée d’une politique RSE ambitieuse plaçant les communautés locales au cœur de ses actions de développement durable.

« Pouvoir discuter, échanger les points de vue, confronter les perspectives et partager les expériences autour de l’avenir du marché de la bauxite et de l’alumine est une opportunité stratégique pour la SMB. Et ce d’autant plus qu’à la SMB, nous sommes convaincus que les opérateurs miniers sont en mesure d’améliorer leurs performances tout en veillant à ce que leurs activités contribuent au développement durable local. C’est la démarche qui guide notre action. » a déclaré Frédéric Bouzigues, directeur général de la SMB. « Ainsi, en Guinée, notre impact sur l’économie guinéenne va au-delà de la richesse générée par l’exploitation de la Bauxite. En effet, nous contribuons à développer d’importantes infrastructures comme le port de Boké ou le chemin de fer Dapilon – Santou. Nous agissons pour améliorer le bien-être des communautés locales en initiant des actions sur l’agriculture, l’éducation, la santé ou le sport. À ces actions, s’ajoutent celles entreprises et développées par la Fondation. Nous sommes donc ravis de participer à ce grand événement et de réaffirmer notre engagement pour le développement de la Guinée. »

Fondée en 2014, la Société Minière de Boké (SMB) est aujourd’hui le premier producteur et exportateur de bauxite de Guinée. Pionnier dans la construction des infrastructures routières, ferroviaires et logistiques qui accompagnent la chaîne de valeur de la bauxite, la production de la SMB s’élève à 34 millions de tonnes en 2022. Aujourd’hui, la contribution de la SMB représente 38% de la production nationale et 41% des exportations de bauxite de la Guinée. La SMB est devenue un opérateur minier incontournable. Véritable catalyseur économique, la SMB a ainsi permis à la Guinée de se hisser au rang de 2ème producteur mondial de bauxite.

