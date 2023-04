Education : bientôt une bibliothèque moderne pour l’université de Sonfonia

La ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Dr Diaka Sidibé a procédé à la pose de la première pierre de la bibliothèque de l’Université général Lansana Conté de Sonfonia. C’était le vendredi 31 mars dernier. L’évènement était placé sous la présidence du chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou, accompagné pour la circonstance de plusieurs membres du gouvernement et de représentants des partenaires financiers.

Dans sa prise de parole, le chef du gouvernement Dr Bernard Goumou indique que la construction de cette bibliothèque est l’un des projets prioritaires du président de la transition. « C’est un projet auquel le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, accorde la plus haute attention parmi les autres projets prioritaires de la transition. A des multiples occasions, j’ai été interpellé par lui sur ce projet », indique le premier ministre.

Quant à l’utilité de la bibliothèque, le chef du gouvernement note : « Cette bibliothèque doit donner un cachet particulier à l’environnement des études dans notre pays, sa collection de livres doit être plus riche et la plus diversifiée possible à travers des supports physiques et digitaux ».

La ministre de l’Enseignement supérieur, Dr Djaka Sidibé, elle estime que la bibliothèque permettra aux étudiants d’être dans un environnement d’apprentissage adapté aux normes. « La réalisation de cette bibliothèque pouvant accueillir 900 étudiants ainsi que le personnel administratif et pédagogique est la manifestation éclatante de l’œuvre d’édification d’un environnement d’apprentissage radieux au bénéfice de nos étudiants et étudiantes », déclare-t-elle.

La bibliothèque sera construite en R+2, sur une superficie de 2736 m2. Il s’agit d’un bâtiment composé de 4 salles de lecture, de 3 salles de projection, 2 salles de travail moderne et numérique, des toilettes pour hommes et femmes, des sanitaires pour personnes à mobilité réduite à tous les niveaux, et d’un hall d’accueil associé à un espace café.

Aminata Camara