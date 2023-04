Kankan : le procès des manifestants interpellés reporté

C’est le procureur général près la cour d’appel de Kankan, Fallou Doumbouya qui a donné l’information. ‘’Le nombre de citoyens interpellés et placés sous mandat passe de quatorze à vingt-deux. D’autres dont les identités n’ont pas été dévoilées sont activement recherchées’’ a indiqué le Procureur au cours d’une conférence de presse.

Alors que le procès des quatorze premières personnes était programmé pour ce lundi, c’est finalement en milieu de semaine qu’il pourrait s’ouvrir. C’est Fallou Doumbouya, procureur général qui a lui-même donné l’information. « C’est la procédure de flagrant délit qui a été retenu contre eux. Les faits articulés contre eux sont entre autres, la participation délictueuse à un attroupement non autorisé sur la voie publique, la destruction et la dégradation d’édifices publics, entrave aux mesures d’assistance. Ces faits sont prévus et punis par les articles 621 et suivants, 533, 599 du code pénal. On va se battre pour que l’audience démarre le jeudi », a annoncé le procureur général.

Plus loin, Fallou Doumbouya annonce aussi que les manifestations nocturnes enregistrées ces derniers jours à Kankan résultent de plusieurs concertations : « les renseignements recueillis résultent que ces manifestations ont été précédées de larges concertations et d’une coordination par un certain nombre de jeunes leaders »

Michel Yaradouno, Kankan pour ledjely.com