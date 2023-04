Matam/Boussoura: le siège de la coordination Haali pulaar inaccessible aux camps

Finalement, la conférence de presse qu’El Hadj Ibrahima Diallo Anathol devait animer ce mardi au siège de la coordination des Fulbhé et Haali pulaar n’a pas lieu. Le siège de la coordination où cette conférence devait se tenir a été fermée. Selon une source qui s’est confiée à notre rédaction, la décision de cette fermeture émane de la famille qui offert l’espace où le « suudou baaba », a été construite, à Boussoura, dans la commune de Matam. On exige au préalable que les tendances qui s’affrontent au titre de la succession d’El Hadj Ousmane Baldé Sans loi s’entendent d’abord.

S’exprimant au micro de la presse, Alpha Amadou Bah, fils El hadj Ibrahima Maci Bah, l’homme qui a offert le siège à la coordination, a donné les raisons de la fermeture dudit siège. Rappelant le décès il y a une semaine du défunt président de la coordination, il note : « Quelques jours après, il y a eu l’élection d’un nouveau président. Mais il se trouve que son choix a été contesté. Et les deux camps à savoir, celui d’El hadj Alsény Dalaba Barry et celui d’El hadj Ibrahim Diallo ont tous décidé de tenir une réunion ici ce matin, malgré les divergences. Même nous de la famille, nous n’étions pas informés et on était surpris de voir les policiers devant le bâtiment. Nous avons donc demandé aux deux camps de se retrouver parce qu’on ne peut trouver la solution à un problème que par le dialogue et non par des coups de poing. Qu’ils le fassent pour le bonheur de tout le Fouta ».

Le compris entre les deux tendances, précise notre interlocuteur, est la seule condition pour la réouverture du siège. « Dès qu’il y aura entente entre les deux, le siège sera ouvert. Pour le moment, on ferme jusqu’à ce qu’ils s’entendent pour que tout le Fouta soit derrière celui qui sera désigné officiellement ».

D’ores et déjà, une équipe de médiation a été désignée pour rencontrer les deux parties.

Fodé Soumah