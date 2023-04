Affaire M’mah Sylla : les médecins incriminés écopent jusqu’à 20 ans de prison

Justice a été rendue pour M’mah Sylla, morte en Tunisie le 20 novembre 2021 après avoir subi plusieurs opérations et d’actes de viol par des médecins. Le tribunal de première instance de Mafanco a, ce mardi 4 avril 2023, déclaré Patrice Lamah, Daniel Lamah, Sébory Cissé et Célestin Millimouno, tous médecins, coupable pour, entre autres, des faits de viol, avortement, risques causés à autrui, administration de substances nuisibles, coups et blessures volontaires suivi de mort. Ils sont condamnés à des peines qui varient entre 1 et 20 ans de réclusion criminelle.

Patrice Lamah et Célestin Millimouno sont déclarés coupables de viol et de coups et blessures volontaires. Quant à Patrice Lamah, il a été aussi déclaré coupable de coups et blessures volontaires. Sébory Cissé, a pour sa part, été déclaré coupable du délit de risques causés à autrui.

Patrice Lamah et Daniel Lamah ont été donc condamnés chacun à 15 ans de réclusion criminelle par le président du tribunal. Célestin Millimouno, en cavale, prend 20 ans de réclusion criminelle avec à l’appui un mandat d’arrêt décerné contre lui. Tous ces trois médecins sont interdits d’exercer le métier de médecine pendant une période de 5 ans.

Dr Sebory Cissé a, quant à lui, écopé d’un an de prison. Il est aussi interdit d’exercer le métier de la médecine durant une période de 3 ans.

LEs quatre médecins sont également condamnés au paiement de la somme d’un milliard de francs guinéens à la partie civile pour compensation des dommages causés.

Aliou Nasta