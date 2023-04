Coordination Haali-Pular : El hadj Alsény Barry installé dans ses fonctions

Finalement, la bataille pour la succession à El hadj Ousmane Baldé à la tête de la coordination des Fulbhés et Haali Pular se tourne en faveur d’El Hadj Alseny Dalaba Barry. Si le matin de ce mardi, ni lui, ni El Hadj Ibrahima Anathol Diallo n’avait eu accès au siège de la coordination pour y tenir les rencontres que chacun d’eux avait prévues, le premier a pu néanmoins se faire installer dans ses fonctions plus tard dans la soirée.

Selon le procès-verbal lu au siège de la coordination « Suudou baaba », durant les quatre prochains mois, il dirigera les destinées de la coordination à titre de président par intérim. Et dans son message de circonstance, le PDG de Safricom dit répondre à un appel populaire. « Ce n’est pas moi qui ai cherché le poste, c’est le poste qui m’a cherché. C’est tout le monde qui m’a choisi. Au moment où nous sommes, il faut qu’un homme écouté prenne la tête de la Coordination »

Poursuivant, El hadj Alseny Dalaba Barry promeut d’œuvrer au rassemblement et à la mobilisation de tout le monde. « Mon objectif c’est de mobiliser tout le monde autour d’un idéal commun, les personnes qu’on a trouvées dans la Coordination nationale des Fulbhés et Haali-Pular de Guinée resteront à leurs postes, mon objectif n’est pas de les faire partir. Et je ne suis pas venu ici pour chercher une voiture, ni une maison, ni à manger. Mais je suis là pour que tous les Fulbhés et Haali-Pular s’entendent et pour qu’il y ait la paix dans tout le pays et pour que chacun reçoive ses droits, c’est mon objectif », indique-t-il

C’est donc lui qui remplace provisoirement le défunt président El Hadj Ousmane Baldé (Sans loi), décédé dans la nuit du dimanche 26 au lundi 27 mars. Ce dernier a été inhumé vendredi dernier dans son Fatako natal.

Fodé Soumah