Droits des assurés et obligations des employeurs : la CNSS renforce les capacités des DRH et de ses partenaires

Dans le cadre des réformes initiées par la Direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) en général et pour l’amélioration de la qualité des services de l’institution en particulier, un atelier de formation a été les 30 et 31 mars derniers à l’intention des Directeurs des ressources humaines (DRH) et des représentants des salariés des entreprises affiliées à la Caisse, autour du thème : « Droits des assurés et obligations des employeurs ».

Dans les détails, les modules dispensés portaient entre autres, sur l’affiliation des employeurs et l’immatriculation des salariés, l’évaluation de l’assiette des cotisations sociales et les conditions de services de prestations sociales. Les formateurs, issus des rangs du personnel de la CNSS, ont par ailleurs abordé les sujets de manière concrète et pragmatique. Ainsi, ont-ils énuméré notamment les types de dossiers à fournir, suivant les prestations sollicitées.

C’est l’Agence communale de Dixinn qui avait accueilli ladite formation. Et le premier responsable de ladite agence, Ben Touré, était au nombre des facilitateurs de la rencontre.

Au même titre que les campagnes de sensibilisation qui se font via les médias ou suivant la stratégie du porte-à-porte, ces formations participent de la diffusion en direction de l’opinion publique en général et des assurés sociaux en particulier, les éléments d’information leur permettant de défendre les droits qui leur sont garantis.

