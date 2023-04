Me Amadou DS Bah : « Les gens ont été malmenés, torturés et rasés comme des bêtes par les hommes de Moussa Tiegboro »

La victime qui a comparu hier devant le tribunal criminel de Dixinn, dans le cadre du procès des présumés auteurs ou commanditaires du massacre du stade du 28 septembre, n’aura pas amélioré le sort de l’accusé qu’est le colonel Moussa Tiégboro Camara. Tout au contraire. En effet, si la responsabilité de ce dernier dans le massacre opéré dans l’enceinte du stade n’est pas encore clairement mise en évidence, par contre la partie civile Alpha Amadou Baldé a évoqué d’insoutenables sévices qu’on faisait endurer à des détenus dans le service de l’ex-patron de l’antidrogue. Et l’avocat des parties civiles, Me Amadou DS Bah surfe tout naturellement dessus.

De fait, pour Me DS Bah, la comparution d’Alpha Amadou Bah aura fait tomber le masque en ce qui concerne le colonel Moussa Tiégboro Camara. « Les gens ont été malmenés, torturé et rasés comme des bêtes. Donc, le colonel Tiégboro ne peut plus nier sa responsabilité dans les faits, puisque ses agents se sont particulièrement illustrés dans la barbarie infligée à des gens qu’on a privé de leurs libertés, on les a privés de la nourriture. Ils ont été empêchés de faire les petits besoins naturels. Je crois que le tribunal est assez édifié sur la responsabilité de Tiegboro, aujourd’hui on a découvert davantage qui est-il », jubile l’avocat des parties civiles.

Quant au capitaine Moussa Dadis Camara, Me DS estime que la tentative de ses avocats de discréditer la victime a échoué. « C’est la défense de Moussa Dadis Camara qui a voulu créer la confusion et aller jusqu’à déformer les propos que la victime a tenus à la barre et qui sont d’ailleurs clairement indiqués dans son procès-verbal. Malheureusement pour lui, cette défense a été vite recadrée par le tribunal. Les déclarations que la victime a faites sont confirmées justement par plusieurs personnes qui étaient dans les geôles de Tiegboro. Donc, cela suffit largement pour démontrer efficacement qu’Alpha Amadou Baldé était à ces endroits et qu’il a subi des tortures. Il a en outre versé de photo dans le dossier et les procès-verbaux de ses compagnons confirment les sévices qu’il a subis entre les mains des hommes de Moussa Tiegboro Camara », indique l’avocat des parties civiles.

Aminata Camara