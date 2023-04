Mandiana : débrayage dans une société minière

Les chauffeurs de la société minière chinoise NJMC évoluant dans le district de Kondianakoura relevant de la commune rurale de Kondianakoro ont investi les locaux de ladite société ce 5 avril 2023. Ils exigeaient des responsables de la société de meilleures conditions de travail.

Absence de prise en charge sanitaire, salaire insuffisant, sont entre autres les maux dont se plaignent les travailleurs de cette société minière. Endurant ses problèmes depuis deux ans, les chauffeurs ont fini par exprimer leur ras- le- bol hier matin. Ils ont vigoureusement dénoncé leurs conditions de vie précaires. Oumar Konaté, un des manifestants, décrit leur quotidien : « Nous tendons vers la deuxième année avec cette société, mais on n’a aucun règlement. Nous sommes payés à deux millions GNF le mois. Et c’est dans cette modique somme que nous réglons tout. Alors que la plupart d’entre nous sont des pères de famille. A plusieurs reprises, nous avons demandé que l’on revoie notre situation, mais en vain. On nous dit toujours que l’usine est en construction, alors qu’elle tourne à merveille. On fait tout pour la société mais nos droits sont toujours relégués au second rang. Et c’est pourquoi nous demandons à chacun de nous aider à sortir de ce colonialisme auquel nous soumettent les Chinois ».

Outre ces difficultés, les manifestants dénoncent également les licenciements abusifs dont ils seraient victimes « Nous conduisons de gros camions. Nous ne ferons aucune casse, nous réclamons juste nos droits. Beaucoup de nos amis ont été licenciés sans percevoir de primes. Et cela est permanent », souligne également M. Konaté.

Selon nos informations, à la suite de cette mobilisation, manifestants et syndicats s’étaient retrouvés en conclave pour essayer de trouver un terrain d’entente.

Michel Yaradouno kankan pour ledjely.com