Mandiana : saisie de 54 kg de chanvre indien sur un militaire !

Sur instruction du juge de paix de Mandiana, les agents de la police de la capitale du Wassolon viennent de mettre la main sur une quantité importante de drogue. En effet, ce sont 54 kg de chanvre indien ont été saisis la semaine dernière que les services ont présentés seulement le vendredi dernier.

C’est dans une demeure occupée par un militaire que cette importante quantité de chanvre indien a été trouvée. Devant la presse, Ibrahima Camara, juge de Paix de Mandiana relate comment ils ont mis la main sur cette quantité : « mon parquet a reçu des informations que ceux sont les corps habillés qui sont beaucoup plus imprégnés dans la vente de drogue à Mandiana. Nous avons mené des enquêtes et nous avons localisé une cour. J’ai signé une réquisition et la police a fait la perquisition. Et il y a 54 kg saisis dans une cour. Cette quantité appartiendrait à un certain adjudant-chef Mohamed Soumah », explique le juge.

Encore qu’il n’y a pas que la drogue qui a été saisie. « On a également saisi des armes chez lui. Nous attendons son retour pour savoir si ce sont ses armes de service ou pas. Pour l’heure, il est en fuite », souligne également le juge.

Michel Yaradouno Kankan pour ledjely.com