Thierno Yaya Diallo installé à la tête de  »Tabital Pulaaku »

L’organisation “Tabital pulaaku” a un nouveau président. Ce samedi 8 avril, le bureau exécutif a officialisé l’intronisation de Thierno Yaya Diallo à la tête de l’organisation. Lui était jusqu’ici le président de la jeunesse de l’organisation. Une intronisation qui s’est faite avec l’accord parfaite de tous les membres de l’institution, selon le bureau exécutif.

Installé pour un mandat de 4 ans, le nouveau président s’engage à travailler au raffermissement des liens et de la cohésion au sein de la communauté peule et entre cette communauté et les autres communautés.

Mettant l’occasion à profit le vice-président en charge d’implantation de ‘’Tabital Pulaaku’’ E lhadj Abdoul Kabil Diallo, a tenu à mettre en évidence la différence entre la coordination nationale des Fulbhè Haali Pular et ‘’Tabital Pulaaku’’. « Tout Guinéen qui parle Pular sans distinction d’ethnie et qui réside en Moyenne Guinée, est susceptible d’être membre de la coordination nationale des Fulbhés et Haali Pular’’. Par contre, ‘’Tabital Pulaaku’’, ce sont seulement les Peuls qui peuvent en être membres, même s’ils ne parlent pas Pular », explique-t-il.

Quant au nouveau président de ‘’Tabital Pulaaku’’, au nom de son équipe, il promet d’œuvrer à la promotion de la culture Pulaaku et de l’instruction de la langue Pular ainsi qu’à aider la jeunesse autant en matière de formation que dans le cadre du développement personnel ou encore et de l’accès à l’emploi. « Nous avons l’expérience et nous avons travaillé dans les institutions internationales et aussi en Guinée dans le cadre de l’éducation. Nous voulons vraiment mettre cette expérience à profit pour apporter à la Guinée toute entière notre expertise », promet-il

Son choix étant contesté par l’équipe d’Oumar Mouctar, Thierno Yaya Diallo se pose en rassembleur. « C’est le temps de s’unir. Aujourd’hui, c’est le meilleur moment pour appeler au rassemblement pour arrêter ces disputes qui ne nous amènent nulle part. Le chantier qui nous attend est très vaste », indique-t-il.