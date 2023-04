L’ONG EDUFEEM lance la 2ème édition de son projet de sensibilisation  »Allons à l’école en toute sécurité »

Le vendredi 7 avril 2023, l’ONG Education, femmes et enfants pour leur émancipation (EDUFEEM) et ses partenaires dont la Fondation Total Énergie ont procédé au lancement de la deuxième édition du projet de campagne de sensibilisation intensive ‘’Allons à l’école en toute sécurité’’. L’idée de base étant d’encourager les jeunes à devenir des ambassadeurs d’une mobilité sûre pour améliorer la sécurité de leurs déplacements vers l’école et au-delà.

D’entrée, Saran Diaby, la présidente d’EDUFEM s’est évertuée à démontrer la pertinence de l’initiative de son ONG. « Les accidents de la route sont devenus un véritable fléau dans le monde. En effet, les accidents de la route engendrent chaque année dans le monde selon l’OMS, 1,3 million de décès et de 20 à 50 millions de personnes blessées ; nombreux d’entre eux gardant une invalidité à la suite de leurs blessures. Plus de la moitié des tués sur les routes sont des « usagers vulnérables » que sont les piétons, cyclistes et motocyclistes. La plupart des collisions avec les piétons se produisent quand les piétons traversent la route. Beaucoup de ces accidents se produisent sur le chemin de l’école. L’insécurité routière est à l’heure actuelle, la huitième cause de décès dans le monde et la première concernant les enfants et les jeunes âgés de 5 à 29 ans », fait-elle savoir.

Ensuite, elle explique la raison du partenariat avec TotalEnergies. « Au regard de l’importance du fléau, la Fondation TotalEnergies et ses partenaires ont initié le programme VIA qui est aujourd’hui déployé dans 40 pays et touche chaque année 300.000 enfants sensibilisés et formés à la mobilité sûre dans leur communauté. C’est ainsi notre ONG EDUFEEM qui évolue dans le secteur éducatif depuis 2015 et depuis 2021, dans celui la sensibilisation des jeunes à la sécurité routière par la réalisation de son programme ADR (Amis des routes), a accepté d’être porteuse du projet VIA CREATIVE en Guinée », souligne-t-elle également.

Réitérant tout l’appui que la Fondation TotalEnergies apporte au projet ‘’VIA Creative’’, le représentant de la compagnie pétrolière, Alpha Yaya Condé rappelle que le projet en question « propose aux jeunes élèves de réfléchir sur leurs déplacements quotidiens pour construire avec leurs pairs les conditions d’une mobilité sûre sur le chemin de l’école ».

Prenant part à la cérémonie, le représentant de l’Inspecteur régional de l’éducation de Conakry, salue, pour sa part l’initiative. « Cette ONG avec son partenaire qui est total énergie veulent assurer la mobilité sûre de ces enfants. Nous leurs disons qu’ils sont les bienvenus. L’inspection régionale de l’éducation de Conakry ne ménagera aucun effort pour la réussite de ce projet, car ce projet va diminuer le taux d’accidents entre l’école et les concessions. Ce qui veut dire que la santé des enfants est assuré du point de vue mobilité », déclare Mamadi Traoré.

Quant au président de la coordination régionale des APEAE Facinet Kanté, il promet l’accompagnement sans faille de l’ensemble de la coordination.

A préciser qu’à la faveur de la première édition de cette sensibilisation, l’ONG EDUFEM avait touché un total de 62 écoles, soit 9300 élèves. Et cette année, le programme VIA sera déployé dans 67 écoles pour toucher 10 000 élèves de façon directe et 30 000 autres élèves dans la phase d’engagement. Et pour stimuler et encourager les écoles à faire en sorte que les élèves s’intéressent au programme VIA CREATIVE, des prix sont en jeu pour récompenser les trois premières écoles. Ces prix sont respectivement de 10 millions, 5 millions et 3 millions en bon de commande.

Aminata Camara