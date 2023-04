Délestages électriques à Conakry : EDG s’en explique

Face aux délestages du courant électrique devenus récurrents dans la capitale guinéenne, la direction générale de l’Electricité de Guinée (EDG) était ce lundi 10 avril devant la presse pour apporter des précisions sur cette dégradation.

Selon le directeur général, les délestages que connait Conakry ne sont surtout pas à assimiler avec une détérioration structurelle de la desserte en courant électrique. Ils seraient essentiellement dus aux travaux en cours au niveau des postes. « Nous avons 240 postes de distribution, on est en train de les mettre sous tension au fur et à mesure. Les entreprises qui travaillent sur ces projets nous font des demandes de coupure pour pouvoir accélérer les travaux avant la saison hivernale. Il faut que nous accordions ces coupures pour leur permettre de raccorder sur l’ancien réseau. Il y a trop de coupures mais pour des travaux », assure Sékou Laye Camara.

Encore qu’à en croire le directeur général de la Guinéenne d’électricité, les délestages dont on parle n’affectent toute la ville de Conakry. « Le plus gros problème que nous avons actuellement c’est avec le départ de Wanindara et de Cobaya. Ce départ qui alimente Kipé jusqu’à Foulamadina est très chargé », indique-t-il.

Soulignant que les coupures consécutives aux pannes sont désormais « réduites », Sékou Laye Camara note même qu’il « y a même des quartiers qui ne connaissent pas du tout de coupures. Nous fournissons assez d’efforts pour alimenter la population guinéenne ».

Toutefois, les responsables d’EDG assurent s’employer à résoudre les défis auxquels les citoyens sont confrontés par rapport à la desserte du courant. C’est ainsi que le Directeur général a annoncé : « On a commandé un transformateur de 35 MW pour l’installer au poste de Hamdallaye pour essayer d’équilibrer la surcharge ».

En retour, le directeur invite les populations à s’acquitter de leurs factures. « Nous voulons nous équiper, avoir un salon climatisé, il faut que je sois prêt à payer la facture. Il faut que nous soyons conséquents avec nous même ».

D’ailleurs, sur cette lancée, EDG promet de poursuivre l’opération de pose des compteurs préparés dans les ménages pour rationaliser la consommation de l’électricité. « A Boké et Siguiri, il n’y a que des compteurs prépayés et nous allons injecter partout à Conakry des compteurs prépayés. Mon objectif, c’est de finir avec le forfait. Qu’il n’y ait plus un seul client d’EDG qui soit au forfait », révèle Sékou Laye Camara.

N’Famoussa Siby