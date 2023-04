Performances dans les mines en Guinée: la CBG assure le renouvellement de sa certification à trois normes

Kamsar – 07 avril 2023, la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG), un leader mondial dans l’industrie de la bauxite, a annoncé aujourd’hui avoir obtenu le renouvellement de ses certificats aux trois normes ISO (9001, 45001 & 14001).

Ces certifications ISO sont des normes internationales connues pour leur haut niveau d’exigence, et qui indiquent les meilleures procédures à suivre pour des secteurs d’activité dans la gestion des entreprises

Les périodes clés de la démarche que la CBG a suivies sont :

2017, Certification initiales de la CBG aux Normes ISO 9001 v2015, OHSAS 18001 v2007 & ISO 14001 v2015, pour le QSE; 2020, 1ère phase de renouvellement des certificats aux Normes ISO 9001 v2015 & ISO 14001 v2015 et certificat initial de la Norme ISO 45001 v2018 en remplacement du référentiel OHSAS 10881 v2007; 2023, 2ème phase de renouvellement des certificats aux Normes ISO (9001, 45001 & 14001).

A l’issue d’un audit de surveillance dans les installations de l’entreprise, le groupe AFNOR, un organisme indépendant et compétent en la matière, a certifié que la CBG respecte et est en conformité avec toutes les exigences des trois normes auxquelles l’entreprises a souscrites.

Se réjouissant de l’obtention du renouvellement de ces certificats, M. Cheick Oumar Thiam, Directeur de l’Usine et Relations Clients de la CBG, a souligné que : « Je dois dire qu’il n’y a pas beaucoup de surprise par rapport au renouvellement de ces certificats. Ce qui est surtout important de souligner et d’encourager, c’est l’implication et l’engagement de l’ensemble des employés qui a permis de garantir un niveau de la qualité dans tous nos processus de production. »

Ce sont ces employés qui font de nous, la CBG, ce que nous sommes, précise M. Thiam. Aujourd’hui, révèle-t-il, toutes les entreprises au monde peuvent acheter de grandes machines, les meilleurs équipements et les technologies les plus avancées et les plus sophistiquées, mais ce qu’on ne peut pas acheter c’est le capital humain. Pour qu’une entreprise de notre calibre fonctionne et soit performante dans tous les domaines, notamment en santé et sécurité et mais aussi sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance il faut avoir un capital humain engagé comme le nôtre ! C’est ce qui nous a permis de maintenir notre position de leader mondial dans l’industrie de la bauxite pendant plus d’un demi-siècle.

Valide pour un cycle de trois ans, le renouvellement des trois certificats aux normes ISO est le véritable socle de l’amélioration continue du système de gestion de la CBG.