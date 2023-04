Artisanat : Bientôt, la 9ème édition du SITA en Guinée

Le premier ministre, Dr Bernard Goumou, a présidé, ce mercredi 12 avril 2023, la cérémonie de lancement des activités de la 9ème édition du Salon international du textile africain (SITA). Cette cérémonie organisée dans un complexe hôtelier de la place a naturellement connu la présence du ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat ainsi que celle de la vice-présidente du CNT et quelques acteurs culturels.

Evènement à dimension continentale, le SITA dans sa 9ème édition tiendra en Guinée du 6 au 11 novembre 2023, sous le thème : ‘’Labellisation, vecteur de lutte contre le piratage dans l’industrie du textile africain’’. Et à l’occasion, plusieurs activités sont au menu : exposition-vente du textile africain, Master class mannequinat, nuit du coton, parade internationale des tenues traditionnelles et industrielles.

Pour les artisans guinéens du secteur du textile, ce sera l’occasion d’exposer leur savoir-faire et leurs compétences et d’échanger avec les artisans des autres pays africains, en vue notamment de bénéficier de leur expertise afin de rendre nos produits plus compétitifs. C’est pourquoi en présentant le SITA, Marie Somparé, Directrice générale de l’ONPA a dit que celui-ci « sera une occasion de dialoguer, d’échanger, d’apprendre et de découvrir un secteur porteur, qui offre des opportunités de création d’emplois, d’employabilité et d’entrepreneuriat à des femmes et des jeunes dans le secteur du textile ». Au-delà, selon elle, c’est tout le pays qui pourrait y trouver son compte, dans la mesure où, dit-elle : « Le développement de ce domaine pourrait considérablement contribuer à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté. »

Abondant dans le même sens, le ministre de la Culture et de l’Artisanat voit également Sita, comme une « opportunité pour nos artisans de consolider l’avenir du textile guinéen face au monde ».

Se penchant ensuite sur le thème de l’édition de cette année, le ministre Alpha Soumah se réjouit du débat qui se fera autour de la labellisation, comme vecteur de lutte conte la piraterie dans l’industrie du textile africain. « Ce sujet d’une actualité brûlante, permettra aux services spécialisés de notre pays de lancer le processus de protection de nos fiertés ancestrales et de valoriser la marque « Made in Guinea » issue du génie créateur de nos valeureux artisans à travers le Kendely, le Leppi, le Bakha ou le Bagbé et Balliba, et la Forêt sacrée de la Guinée forestière », annonce Bill de Sam

Enfin, le chef du gouvernement, dans son discours de circonstance, estime que le SITA, « salon international et africain, contribuera au branding national », indique-t-il.

Fodé Soumah