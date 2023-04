Depuis la Mecque, Cellou Dalein Diallo fait des prières pour accéder au pouvoir

Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, on voit le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) qui effectue actuellement le pèlerinage (Oumra) à la Mecque, formuler des prières et bénédictions pour qu’enfin Dieu l’aide à accéder au pouvoir qu’il convoite tant.

En dehors du pays depuis plusieurs mois, l’ancien premier ministre a mis l’occasion à profit pour faire un tour à la Mecque en cette période de ramadan afin d’effectuer le petit pèlerinage (Oumra). Entouré de ses proches, on entend Cellou Dalein Diallo formuler des prières et invocations pour non seulement accéder au pouvoir mais aussi pour implorer de Dieu l’aide nécessaire dans la conduite de ce pouvoir, une fois qu’il l’aura eu.

« Mon Dieu c’est toi qui donne le pouvoir à qui tu veux. Je t’en supplie donne-moi le pouvoir. Et si tu me donnes le pouvoir, accorde-moi ta grâce pour permettre de faire ce qui est juste. Fait de moi un président qui travaille pour développer le pays, mettre les citoyens guinéens ensemble dans la paix pour que chacun vit dans la tranquillité et que personne ne soit inquiété », entend-on prier le leader de l’UFDG.

Pour rappel, depuis qu’il a été porté à la tête de son parti, Cellou Dalein Diallo a participé à toutes les élections présidentielles organisées en Guinée (2010, 2015, 2020). Mais toutes se sont soldées par un échec.

N’Famoussa Siby