Electrification communautaire à Boké : la CBG apporte une assistance majeure

Kamsar – 12 avril 2023, la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG), a annoncé aujourd’hui la signature d’un protocole d’accord avec le gouvernement de la République Guinée, dans le cadre de la mise en œuvre d’un important projet de fourniture du courant électrique dans la région de Boké.

Signé entre la Direction Générale de la CBG et le Ministère de l’Energie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures, sous l’égide du Ministère des Mines et de la Géologie, cet accord stratégique facilite la matérialisation d’un projet d’une portée historique. Le projet permet, pour la première fois, la connexion entre les barrages hydro-électrique du complexe Kaleta et Souapiti et une ligne électrique qui dessert tout le corridor de Kamsar à Sangarédi, en passant par Boké.

L’assistance de la CBG a porté sur différents volets, notamment l’expertise, l’expérience et la connaissance du domaine et du terrain que les experts de l’entreprise apportent aux techniciens du projet de Electricité de Guinee (EDG). Il y a surtout aussi une assistance financière importante de la part de la CBG qui s’élève à plus de 40 milliards de francs guinéens (5 millions de dollars américains) pour l’acquisition du matériel pour le transport et la distribution du courant jusque dans les domiciles des consommateurs.

Cette contribution financière permettra à EDG de compléter la phase 1 de Kamsar village et périphérie, et ainsi assurer une desserte sécuritaire, en conformité avec les normes d’ingénierie en vigueur en la matière.

Souleymane Traoré, Directeur Général de la CBG, représentait sa compagnie à la signature de l’accord et a indiqué que: « nous tenons à remercier le gouvernement de la République de Guinée de nous avoir associés à un projet d’une telle importance sociale, et qui apporte le courant à plus de 500 mille personnes».

Traoré révèle surtout que: «S’il y avait un héritage de la CBG que je voudrais qu’on retienne comme ma modeste contribution durant mon passage en tant que DG de l’entreprise, ce projet ferait partie » « Non seulement parce que je l’ai toujours souhaité à titre personnel, souligne –t- il, mais aussi parce que ce projet cadre parfaitement avec notre approche en matière d’interventions en faveur des communautés locales ».

« En matière d’intervention, précise M. Traoré, nous misons sur l’autonomisation et c’est ce que ce projet fait : fournir le courant électrique aux communautés de la région de façon soutenable avec des effets induits considérables, notamment dans le processus de création de la richesse. A mon sens c’est ça le véritable développement », conclut M. Traoré.

Aly Seydouba Soumah, Ministre de l’Energie, a remercié celui qu’il a appelé partenaire historique de l’Etat guinéen: «il faut rappeler que la CBG a été toujours là pour la Guinée et l’Etat guinéen, ainsi que pour les communautés locales dans la région de Boké. Avant que ce courant ne vienne, c’est la CBG qui faisait presque tout, en collaboration avec l’ANAIM, et nous les remercions infiniment pour cet autre geste hautement significatif. Nous espérons que les autres acteurs économiques, surtout les entreprises minières emboiteront les pas à la CBG ».