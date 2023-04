Transition guinéenne : Aliou Bah plutôt inquiet

Le président du Mouvement démocratique libéral (MoDeL), absent du pays depuis un certain temps, a brisé le silence ce jeudi 13 avril 2023. Après un séjour dans le pays de l’oncle Sam, il était ce matin chez nos confrères de FIM, pour notamment se prononcer sur la gestion de la Transition en Guinée. Et le moins qu’on puisse, c’est qu’il n’est pas rassuré par la conduite actuelle du pays.

Le président du MoDeL trouve « inquiétante » la ligne qu’emprunte la transition guinéenne. « On tend vers la deuxième année de transition au mois de septembre et on n’a pas de visibilité sur ce qu’on a comme essentiel sur la transition, à savoir le processus qui mène au retour à l’ordre constitutionnel », a soutenu celui dont le parti relève du FNDC-politique. Cette tendance à marquer les pas de la part des autorités peut même se révéler porteuse de risques, avertit Aliou Bah. « Une transition, plus elle prend du temps plus s’enlise, elle devient difficile à gérer », a-t-il prodigué.

Aliou Bah n’a pas de reproche particulier à faire au fait que le CNRD se soit lancé dans des projets notamment infrastructurels à travers tout le pays. Cependant, il ne faudrait pas oublier que le pays est en transition, met-il en garde. « On va toujours revendiquer un bilan, on peut dire qu’on voudrait refonder, on veut réaliser des infrastructures, à priori tout c’est bien, mais le problème, c’est que ça reste et demeure une transition. Donc, une autorité non élue », a-t-il fait remarquer

Bref, pour le président du MODEL, rien ne prouve que les autorités de la Transition sont dans l’optique de quitter le pouvoir à l’issue de 24 mois fixés comme durée de la transition. « Si vous voulez rester pendant trois ans, quatre ans, vous êtes en train d’envoyer un message comme quoi on n’a plus besoin d’être élu pour exercer un mandat. Donc, une transition au-delà de 2 ans, elle devient irraisonnable », a indiqué le président du MoDeL.

N’Famoussa Siby