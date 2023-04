Kountia : du faux médicament saisi dans une pharmacie clandestine

En dépit de la campagne de fermeture des pharmacies non agréés et de la traque des faux médicaments, certains continuent à faire de la résistance. C’est ainsi que les services spéciaux viennent de saisir quelques 125 kg de produits pharmaceutiques impropres à la consommation dans une pharmacie non agréée, sise à Kountia, en périphérie de Conakry. Les produits ont été présentés ce jeudi 13 avril 2023.

Dans le lot saisi, on retrouve des antibiotiques, des anti-inflammatoires, des solutés, des antalgiques, des antipaludéens, des anti-hypertenseurs, des corticoïdes, des tranquillisants et des oligoéléments. A la fois, ce sont des produits contrefaits, sans principe actif et arrivés à expiration.

Selon le commissaire Foromo Soropogui, chef de mission chargé de la lutte contre les faux médicaments, la pharmacie Bounanyah, dans laquelle les médicaments ont été saisis serait la plus fréquentée de la zone de Kountia. Son prioritaire, Thierno Sadou Barry, analphabète, est connu comme vendeur de matelas, qui ignore tout du commerce des produits pharmaceutiques. Le prétendu pharmacien Ibrahima Sylla qui gère la pharmacie est détenteur d’un faux diplôme de pharmacien, qu’il a acheté à 1 000 000 GNF dans une école de santé. « Au cours de l’audition du prétendu pharmacien, il a reconnu avoir reçu ce document à 1 000 000 GNF, à Hadja Mafory (école de santé), juste pour se faire passer pour un pharmacien », explique le commissaire.

« Il y a de risques graves en consommant ces produits. Les faux médicaments tuent plus que les armes à feu », souligne pour sa part, le patron des services spéciaux et de la lutte contre le crime organisé. Au sujet des produits saisis, annonce Abdoul Malick Koné : « ce sont scellés qui vont être déposés au greffe du tribunal compétent et ils seront détruits de commun accord avec le ministère de la Santé et d’autres structures qui travaillent avec nous. »

Quant au faux pharmacien, il a été présenté hier jeudi au parquet d’instance pour son inculpation. Après, il devait passer par la case Maison centrale de Coronthie, en attendant son procès.

Fodé Soumah