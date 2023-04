Aéroport AST : le CNRD défie Alpha Condé et réceptionne la dépouille de Hadja Djènè Kaba

Décédée le 8 avril dernier à l’hôpital américain de Paris, la dépouille de l’ancienne première dame, Hadja Djénè Kaba Condé, est arrivée dans la soirée de ce vendredi 14 avril à Conakry. Elle a été accueillie à l’aéroport international Ahmed Sékou Touré par le Président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya, lui-même, accompagné de plusieurs membres du gouvernement dont le premier ministre, Bernard Goumou.

C’est d’ailleurs le chef du gouvernement qui s’est exprimé et a rendu un vibrant hommage à l’ancienne épouse du président Alpha Condé. « Je voudrais exprimer mon émotion suite à l’arrivée de la dépouille de l’ancienne première dame de la république de Guinée. Le président de la transition, chef de l’Etat a tenu personnellement à venir à l’aéroport pour rendre un hommage mérité à cette haute personnalité de la Guinée. Cette dame a contribué énormément à la cohésion sociale, à la promotion de la femme et de l’enfance. Cette première dame est caractérisée par une humilité incroyable, elle a une âme très pure et elle a contribué à travers sa fondation PROSMI au développement de l’éducation et de la santé au niveau de la femme et de la santé infantile », a déclaré le premier ministre, Bernard Goumou.

Le chef du gouvernement a ensuite fait part des condoléances et du soutien des autorités à la famille éplorée. Mais comme dans le communiqué de la présidence annonçant le décès que l’ancienne première dame, aucun mot à l’endroit de l’ancien président, Alpha Condé. « Nous sommes là pour être auprès de la famille pour pouvoir les consoler. Je profite de l’occasion pour présenter mes condoléances au vaillant peuple de Guinée, toutes nos condoléances à la famille. Le CNRD et le gouvernement mettront tout en œuvre sur instruction du chef de l’Etat, pour être auprès de la famille et mettre tout en œuvre pour rendre un hommage mérité à cette haute personnalité », annonce-t-il.

A en croire le communiqué rendu public à la télévision nationale plus tard dans la soirée d’hier vendredi, un symposium sera organisé ce samedi 15 avril pour rendre un dernier hommage à la mémoire de Hadja Djènè Kaba Condé. Par la suite, la dépouille sera accompagnée à Kankan, la ville d’origine de la regrettée où l’inhumation est prévue le dimanche 16 avril.

A rappeler que les obsèques de l’ancienne première dame se dérouleront sans la participation des proches de son époux, Alpha Condé. A l’appel de ce dernier, tous ont décidé de se retirer du processus, suite à la polémique et aux mésententes qu’il y a ces derniers jours quant au camp qui devait piloter les funérailles, sur fond de gros malentendus entre l’ancien président et les nouvelles autorités.

Aminata Camara