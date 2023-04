Symposium : Lansana Kouyaté appelle à respecter « le repos de l’âme de la défunte »

Dans le cadre du symposium organisé ce samedi à l’Aéroport international Ahmed Sékou Touré par les autorités de la transition, en faveur de l’ex-première dame de la République, Hadja Djènè Kaba Condé, plusieurs personnalité civiles et militaires ont effectué le déplacement pour rendre un dernier hommage à la défunte. C’est le cas du leader du Parti de l’espoir pour le développement national (PEDN), Lansana Kouyaté. Prenant la parole à l’occasion, l’ancien premier ministre dit de feue Hadja Djènè Kaba qu’elle a été une « bonne personne ». Celui que les fans appellent ‘’LK’’ a également abordé les bisbilles ayant entouré les obsèques de l’ex-première dame.

La controverse dont il a été question depuis la disparition de feue Djénè Kaba Condé doit pouvoir s’arrêter. C’est en tout l’appel que lance l’ancien premier ministre qui recommande qu’on permette désormais à l’âme de la défunte de reposer en paix. « Tout ce qu’il y a eu comme tumulte au cours de ces derniers jours, je crois qu’il faut totalement laisser l’âme de la défunte reposer en paix. Après ce qu’elle a fait en mettant en place la fondation PROSMI qui est une fondation qui signifie quelque chose pour l’enfance et tout ce qu’il y a derrière, c’est beaucoup cela. Respectons le repos de l’âme de la défunte », lance-t-il. D’ailleurs, ces bisbilles, il les dénonce vigoureusement. « Ce sont des batailles d’arrière-plan, mais ça ne sert pas à grand-chose. Sachons garder la sérénité qui convient à un tel moment », recommande-t-il avec insistance.

Lansana Kouyaté révèle au passage avoir pratiqué feue Djénè Kaba Condé, du temps il était à l’intérieur du RPG-arc-en-ciel. « On a quand même cheminé ensemble quand on était dans l’Arc-en-ciel au premier tour. Elle venait à peine de se marier. Je sais qu’avec mon épouse notamment, il y avait une jonction qui allait très bien. On garde d’elle un bon souvenir », indique l’ancien chef du gouvernement sous Lansana Conté.

A rappeler que les cadres et militants du parti RPG-arc-en-ciel ainsi que les proches de son mari, Apha Condé, ont brillé par leur absence à ce symposium.

Aminata Camara