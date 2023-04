Transition, VBG, réchauffement climatique… l’ambassadeur John Marshall fixe ses priorités

Le nouvel ambassadeur du Royaume-Uni en Guinée était face à la presse ce vendredi 14 avril 2023. Il était question pour le diplomate d’échanger avec les journalistes sur ses objectifs, sa mission mais également ses priorités.

Après la Somalie, le Sénégal, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau mais aussi le Luxembourg entre autres, John Marshall est désormais ambassadeur du Royaume-Uni en Guinée. Reçu à la présidence de la République le vendredi dernier pour la présentation de ses lettres de créance, après deux semaines en terre guinéenne, le diplomate britannique se dit très « heureux d’être en Guinée ».

Durant son mandat de trois ans en Guinée, l’ambassadeur promet d’essayer de rencontrer le plus de monde possible. Du gouvernement à la société civile, en passant par les hommes affaires, les politiques pour, entre autres, il s’évertuera à écouter tout le monde. Aussi, il va s’atteler au renforcement des relations économiques entre la Guinée et le Royaume-Uni notamment pour faciliter et aider à accroitre les investissements britanniques en Guinée, en vue d’aider au développement de notre pays. En effet, le diplomate note qu’il y a beaucoup de sociétés britanniques qui s’intéressent à la Guinée. Déjà, John Marshall se félicite des progrès réalisés dans le projet Simandou dans lequel figure Rio Tinto (anglo-australien).

Au nombre de ses priorités, le diplomate britannique s’engage à poursuivre et à renforcer le soutien aux actions touchant aux femmes et aux filles à travers la promotion de leur autonomisation et la lutte contre les violences basées sur le genre. « Cette ambassade a été active depuis des années pour la promotion des associations dans le cadre de l’autonomisation des femmes et des filles et mettre fin aux violences basées sur le genre », a-t-il soutenu. Par ailleurs, il promet que l’ambassade va s’investir également dans la « sensibilisation contre les méfaits du changement climatique et soutenir tous les efforts de la société civile dans ce domaine ».

Parlant du secteur de l’éducation, John Marshall promet que la dynamique des bourses d’études pour ceux qui veulent continuer les études au Royaume Uni se poursuivra. Ceci, pour « augmenter leurs compétences dans leurs domaines mais aussi dans la langue (anglaise) », dit-il.

Mais le diplomatique britannique a bien conscience qu’il arrive en Guinée à un moment où le pays est engagé dans un processus de transition. « Nous voulons qu’il y ait un retour à l’ordre constitutionnel », assure-t-il. D’ailleurs, à ce sujet, il promet de s’activer prochainement, en vue d’écouter tous les acteurs engagés dans le processus de la transition pour « connaître leur position ».

D’ores et déjà, John Marshall salue l’engagement du président de la Transition à organiser les élections (législatives, présidentielles) avant la fin de 2024. Il souhaite déjà de la part de tous les acteurs que le peuple et son intérêt supérieur puissent être les facteurs les plus déterminants. « Il faut que les hommes politiques, que tous ceux qui veulent s’impliquer dans ce processus de transition qu’ils mettent cela en avant. Ils doivent agir dans l’intérêt du peuple guinéen et dans l’intérêt de la Guinée », préconise le diplomate britannique.

Pour qu’un ambassadeur puisse être utile à son propre gouvernement, il faut qu’il connaisse bien le pays dans lequel il est muté. Dans le cas de John Marshall, il est plutôt connaisseur de l’histoire africaine à travers les œuvres des écrivains africains notamment Camara Laye. Et cette connaissance, il entend la renforcer en allant au contact des Guinéens des 4 régions naturelles, des 8 régions administratives et des 33 préfectures pour toucher du doigt les réalités de la Guinée profonde.

N’Famoussa Siby