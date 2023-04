CRIEF : les comparutions de Kassory et Mohamed Diané renvoyées pour raisons de santé

Poursuivis pour détournement de deniers publics, corruption, enrichissement illicite et blanchiment des capitaux, Dr Mohamed Diané, ancien ministre de la Défense et Ibrahima Kassory Fofana, ancien premier ministre du régime déchu étaient attendus à l’audience de ce lundi 17 avril 2023 devant la chambre de jugement de la cour des infractions économiques et financières (CRIEF). Mais tous deux ont brillé par leur absence. Une double absence que le parquet lui-même a expliquée.

Selon la substitut du procureur, Josephine Loly Tinguiano, l’absence des prévenus à la barre est due à leur état de santé. « Monsieur Diané a trébuché dans les toilettes. Donc, il a eu une petite blessure au niveau de son front. Actuellement, il est en soins », a-t-elle explique au sujet de l’ancien ministre de la Défense, notamment. Et dans la foulée, elle a sollicité un renvoi de deux semaines, « le temps pour lui de se rétablir », a-t-elle précisé.

Du côté de la partie civile, on ne s’est pas opposé à la requête. « Nous nous inscrivons dans la logique de madame le procureur. On ne s’oppose pas à un renvoi et il ne reste que 2 semaines pour lui permettre de comparaître devant votre cour », a dit l’avocat de l’agent judiciaire de l’Etat.

En ce qui concerne l’ancien chef du gouvernement, Josephine Loly Tinguiano explique là aussi : « Les agents sont partis à la Maison centrale pour l’extraire. Fort malheureusement, il a été constaté que Dr Kassory Fofana est sous perfusion et on n’a pas pu l’extraire. Sur ce nous sollicitons ne serait-ce qu’un renvoi à deux semaines le temps pour le prévenu de se rétablir », plaide-t-elle.

Après avoir écouté les parties, le juge Francis Kova Zoumanigui a renvoyé les dossiers de Mohamed Diané et de Kassory Fofana, respectivement au 8 et au 15 mai pour leurs comparutions respectives.

Fodé Soumah