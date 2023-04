Coopération : la secrétaire d’Etat, Chrysoula Zacharopoulou, arrive en Guinée pour trois jours

Auprès la ministre française de l’Europe et des Affaires étrangères, elle est en charge du Développement, de la Francophonie et des Partenariats internationaux. La secrétaire d’Etat, Chrysoula Zacharopoulo, sera en séjour en Guinée du 18 au 20 avril 2023. Séjour qu’elle mettra à profit pour rencontrer les autorités de la Transition, les partis politiques et la société civile. Quant aux sujets qu’elle devrait aborder avec ses interlocuteurs, on a le processus de transition, dans l’optique notamment du retour à l’ordre constitutionnel. Figurent également au menu des discussions avec les autorités guinéennes, des sujets de coopération touchant à des domaines de développement : Infrastructures, éducation, santé, lutte contre le terrorisme.

Ci-dessous la déclaration du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères

Mme Chrysoula Zacharopoulou, Secrétaire d’État auprès de la Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargée du Développement, de la Francophonie et des Partenariats internationaux, se rend en Guinée du 18 au 20 avril 2023.

Elle rencontrera les autorités de transition ainsi que des représentants des partis politiques et de la société civile afin d’évoquer le processus de transition actuellement en cours et qui doit permettre un retour à l’ordre démocratique et constitutionnel, conformément au cadre politique fixé en accord avec la CEDEAO.

Ce déplacement sera l’occasion de rappeler la disponibilité de la France à accompagner cette transition jusqu’à son terme, ainsi que le processus électoral, en coordination avec les autres partenaires internationaux de la Guinée, dont l’Union Européenne et l’Organisation Internationale de la Francophonie, que la Secrétaire d’État aura l’occasion de rencontrer.

La Secrétaire d’État réaffirmera la constance de l’engagement de la France aux côtés du peuple guinéen, dans les domaines des infrastructures (électricité, eau), de l’éducation, de la santé ou encore de la lutte contre le terrorisme. Elle se rendra à l’Institut Pasteur de Guinée, qui illustre l’ampleur de la coopération scientifique et sanitaire franco-guinéenne. Enfin, elle rencontrera la communauté française.