El hadj Sekhouna : « Avec Mamadi, les embouteillages sont un lointain souvenir »

On l’avait annoncé précédemment. En compagnie de son homologue rwandais, en visite d’amitié et de travail en Guinée depuis hier lundi, le colonel Mamadi Doumbouya inaugurera l’échangeur de Kagbelen ce mardi 18 avril 2023. Et justement, en prélude à cette cérémonie, une foule curieuse et reconnaissante commence à se masser autour de l’infrastructure pour saluer notamment la réalisation de cet échangeur. Au nombre de ces citoyens qui se réjouissent de la construction de cet échangeur, El hadj Sékhouna Soumah, le Kountigui (sage) de la Basse Guinée. Réagissant au micro de notre reporter, il salue de la part du colonel Mamadi Doumbouya, sa propension à honorer ses engagements.

Pour le Kountigui, ce jour marquant l’inauguration de cette infrastructure à Kagbelen est un jour spécial pour les Guinéens dans leur ensemble et particulièrement par les populations de Dubréka. Et selon lui, c’est au président de la Transition que l’on doit la singularité de cette journée. « La construction de cet échangeur est un message fort que le colonel Mamadi Doumbouya envoie à la population guinéenne, à savoir qu’il est déterminé à répondre aux besoins de sa population en matière d’infrastructures », lance tout d’abord le Kountigui. Qui se rappelle en effet : « Avant la construction de cet échangeur, nous savons tous combien de fois les citoyens ont souffert. Souffrance liée aux embouteillages et au mauvais état de la route ». Mais cette galère, c’est du passé, proclame-t-il : « Avec le colonel Mamadi, ceci est désormais un lointain souvenir ».

En conséquence, s’il prie pour la paix et l’unité des Guinéens, El hadj Sékhouna insiste surtout sur la nécessité de la reconnaissance à témoigner au colonel Mamadi Doumbouya. « Reconnaissons une chose, le colonel Mamadi Doumbouya a tenu sa promesse. Avec cette réalisation historique, nous ne pouvions ne pas venir témoigner notre reconnaissance à l’endroit du colonel Mamadi Doumbouya pour tout ce qu’il a fait et est en train de faire pour le bonheur de tous les Guinéens. Ces actes posés par le colonel Mamadi Doumbouya favorisent le développement d’un pays ».

Il importe de noter que le colonel Mamadi Doumbouya et ses collaborateurs dans le gouvernement de Transition ont certes le mérite d’avoir aidé à accélérer les travaux en vue de la finalisation de la construction de l’échangeur. Mais c’est à son prédécesseur, Alpha Condé – et précisément du temps où Moustapha Naïté était à la tête du ministère des Travaux publics – que l’on doit le démarrage du projet.

Fodé Soumah