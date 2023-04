Laylatoul Qadr : les immenses bienfaits de la nuit du destin

A l’instar de leurs coreligionnaires du monde, les fidèles musulmans de Guinée ont célébré la nuit dernière Laylatoul Qadr ou la ‘’Nuit du destin’’. La plus importante d’entre toutes les nuits. Les fidèles l’ont donc passée à prier, lire le Qûran, invoquer le pardon et la miséricorde de Dieu et chanter les louanges du prophète Mahomet (PSL). Parce qu’en croire notamment l’imam de la mosquée Souleymane Kanté de Sanoyah-rails, dans le district de Sanoyah-Km36, les bienfaits qu’un fidèle peut en tirer sont immenses.

Au milieu de la nuit et entre deux prières, le reporter du Djely a approché l’imam Aboubacar Sacko pour recueillir de lui, les vertus qui se rattachent à la ‘’Nuit du destin’’. « Cette nuit est très importante pour un musulman. Elle est la plus importante de toutes les nuits car Dieu fait des choses pendant cette nuit qu’il ne fait pas aux autres nuits. C’est pourquoi les fidèles musulmans profitent pour avoir les bienfaits de cette nuit. Comme la lecture du coran, les prières, la Zakat. Et pendant cette nuit, les anges descendent sur terre pour féliciter et bénir les fidèles musulmans. Pendant cette nuit, il est recommandé aux fidèles musulmans de multiplier les prières, lire le coran et faire des bénédictions », indique le chef religieux

L’idéal, dit l’imam, ce serait que les fidèles se rendent à la mosquée pour « bénéficier des avantages de cette nuit ». Mais pour ceux qui, pour des raisons de maladie notamment, ne pouvaient pas s’y rendre, il leur était loisible de rester à la maison et de « multiplier les prières pour avoir la bénédiction d’Allah et s’ouvrir le chemin du paradis »

A préciser qu’il est expressément stipulé dans le Qûran à propos de Laylatoul Qadr, qu’elle vaut plus 1000 d’adoration, soit plus de 83 ans. C’est dire toute la particularité de cette nuit d’entre le 26ème et le 27ème jour du mois de ramadan.

Fodé Soumah