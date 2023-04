Siguiri : une femme enceinte et un bébé de trois mois meurent dans un incendie

Aicha Diaby, la trentaine et enceinte et un bébé de trois ont trouvé la mort dans l’après-midi dans un incendie au secteur Limania dans la commune urbaine de Siguiri. Malgré ses tentatives pour s’extirper du feu, c’est finalement son corps qui sortira des décombres suite à cet incendie qui a réduit tout le bâtiment en cendres en un laps de temps.

Le drame a endeuillé une grande famille et les voisins de cette dernière. Alors qu’aucun fil de l’EDG, encore moins un panneau solaire n’étaient accrochés à ce bâtiment, un feu dont l’origine reste encore inconnue, s’est emparé de l’habitation. Sur le bilan du sinistre, Docteur Abdoulaye Bassiriou Condé, médecin d’appui aux urgences chirurgico- médicales à l’hôpital préfectoral de Siguiri fait le point : « C’est assez triste ce que nous avons vu aujourd’hui. Mais ce n’est que la volonté de Dieu qui s’est réalisée. Une femme enceinte, un bébé de deux ou trois mois ont trouvé la mort. A cela s’ajoute la maison qui a été complètement calcinée. On n’a pu en sortir même pas une aiguille. La femme enceinte s’est lamentablement battue mais en vain, car les portes étaient cadenassées et les fenêtres bloquées ».

Au sujet de l’origine du feu, notre interlocuteur précise : « On a demandé au jeune frère du propriétaire de la maison et aux voisins, on a eu du mal à avoir une réponse assez claire. Pourtant, c’est une maison qui n’a ni un fil de l’EDG, pas de panneau solaire. On nous a dit que le petit moteur qu’ils ont s’est éteint la veille à 3 heures du matin. D’autres nous ont dit que ce sont des enfants qui en seraient les auteurs. Mais on n’a pas pu recouper ces informations. Car aucun enfant ne nous a dit que c’est lui. Donc on ne peut rien dire sur l’origine de ce feu ravageur ».

Pour en savoir davantage, des enquêtes sont en cours.

Michel Yaradouno Kankan pour ledjely.com