Siguiri : introuvable depuis jeudi, le corps d’un garçon découvert à Franwalia

C’est dans une ancienne carrière que le corps a été découvert hier dimanche 23 avril 2023. La découverte a eu lieu dans la commune rurale de Franwalia, qui relève de la préfecture de Siguiri.

Alors qu’il était déclaré perdu soixante-douze heures plus tôt, c’est finalement le corps de Sekou Camara, âgé seulement de neuf ans qui a été retrouvé hier dimanche. Selon les premiers éléments de l’enquête, l’enfant est décidé d’une « mort suspecte ». C’est en tout l’hypothèse évoquée par Abdoulaye Bassiriou Condé, médecin d’appui aux urgences médico-chirurgicales de l’hôpital préfectoral de Siguiri, que le correspondant régional du Djely a joint au téléphone. « Il quitté la maison familiale avec un de ses amis pour aller cueillir des mangues après une forte pluie qui s’était abattue à Franwalia. Arrivés sur les lieux, il se sont perdus de vue, l’un de l’autre. Son ami s’est retourné au village. Ses parents ont alerté les chasseurs et tous se sont mis à sa recherche mais en vain. Curieusement, il a été retrouvé là où les Donzos étaient déjà passés. Quand l’équipe médicale est arrivée sur les lieux, on a fait le constat extérieur sur le corps de l’enfant et selon l’environnement dans lequel il fut retrouvé. Il a été vu en état de décomposition mais quand on examine le corps, on a l’impression que sa mort ne date pas de plus de soixante-douze heures. C’est une mort suspecte et les informations seront ouvertes par les officiers », déclare le médecin.

Après autopsie sur la dépouille, le corps de l’enfant a été remis à ses parents pour enterrement.

Michel Yaradouno Kankan pour ledjely.com