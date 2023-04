Gendarmerie nationale : ultimes hommages aux victimes de l’accident de Sougueta

Alors qu’ils étaient déployés en renfort pour le service d’ordre lors de la visite du président de la transition en compagnie du General de Brigade Balla Samoura dans la ville de Labé, le jour de la fête de ramadan, deux jeunes gendarmes de l’escadron mobile N°1 de Sonfonia ont péri dans un accident de circulation survenu sur le chemin de retour, précisément à Sougueta, dans la préfecture de Kindia. Puis, un des blessés a également succombé à ses blessures le lundi dernier. Tous les trois ont eu droit hier mardi à une cérémonie d’hommage organisée par le Haut-commandement de la gendarmerie nationale. Cérémonie à laquelle de nombreuses personnalités militaires et paramilitaires ont pris part. Y était également présent le chef du gouvernement, Dr. Bernard Goumou.

Justement, le premier ministre, tout en relevant la peine qui étreint les proches des victimes et le pays tout entier, leur a rendu un hommage appuyé. « Il est très difficile aujourd’hui de contenir nos émotions après cette perte tragique des hommes de valeurs, parce qu’ils étaient au service de l’intérêt public. Difficile pour nous aujourd’hui d’étouffer la douleur de voir partir des jeunes à la fleur de l’âge. Mais ils ont été des soldats, des hommes d’honneur et des hommes de devoir. Face à cette fatalité, nous rendons hommage à leur vaillance. Soldats engagés du devoir, vous êtes aujourd’hui couchés et vous recevez les honneurs de la nation. Je tiens à m’exprimer ici au nom du président du CNRD, votre frère d’arme. Toute sa compassion et ses condoléances à la famille de nos illustres disparus et à la nation, cette nation que vous avez servie, aimée avec passion et dévouement. Nous implorons Dieu que le paradis soit votre dernière demeure », a déclaré Dr. Bernard Goumou.

Au nom de la gendarmerie nationale, corps d’origine des défunts, c’est Aboubacar Saran Bangoura qui a pris la parole pour noter leur bravoure et leur sens de sacrifice, entre autres. « Elle est triste la mort d’un soldat, elle est douloureuse la mort d’un jeune soldat. Adjudant Ibrahima Sory Riad Youla, Marchal Alama Bamba et le gendarme Sayon Condé, en choisissant cette unité d’intervention, vous saviez déjà les risques auxquels vous serez exposés dans l’exercice de votre métier. Ces risques, vous les avez acceptés par amour de votre patrie, la Guinée. Au sein de votre unité, vous avez fait preuve à chaque fois d’engagement, de courage et de résilience au maintien et au rétablissement de l’ordre public. Après avoir accompli cette mission à la satisfaction des autorités, vous avez pris le chemin de retour pour votre base à Conakry. Hélas, vous ne la revisiterez plus jamais, la ville sainte de Karamoko Alpha Mo Labé qui se souviendra de votre départ dans la soirée de l’Aïd Al fitr le vendredi 21 avril dernier. C’est dans cette ambiance que vous avez traversé la préfecture de Pita, Dalaba et Mamou. La mort n’avertissant pas malheureusement, vous a intercepté et arraché en ce jour fatidique et inoubliable à l’affection de tous et de chacun, à la fleur de l’âge surtout dans la sous-préfecture de Souguéta à Kindia. Certes, leur vie s’est arrêtée sur cette terre, mais chers membres des familles respectives des illustres disparus, sachez que vos braves enfants ne sont pas morts pour rien. Ils sont morts sous le drapeau, ils sont morts pour ce pourquoi ils se sont engagés. Que leurs âmes reposent en paix », a dit le responsable de la communication de la gendarmerie nationale.

Après cette cérémonie, les corps de ces gendarmes ont été restitués aux différentes familles. Les élèves gendarmes Alama Bamba et MDL Sayon Condé ont été conduits à N’zérékoré et à Kankan pour l’enterrement. Et Ibrahima Sory Riad Youla, lui, sera enterré à Conakry.

Aminata Camara